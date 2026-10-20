Властите в Северна Македония са разпоредили допълнителна проверка на медицинската документация по случая с Ива Михайлова, която е обвиняема за катастрофа с един загинал и се намира в България. Това съобщи министърът на здравеопазването на страната Сашо Клековски. По думите му вече са установени нарушения, а проверката ще обхване и частно лечебно заведение.

Клековски уточни, че по искане на Клиниката по неврология е разпоредил медицинският доклад да бъде допълнен, тъй като първоначалната проверка не е обхванала всички процедури, извършени в лечебни заведения в Северна Македония.

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Целта е да бъде изготвена по-пълна експертна оценка. Министърът съобщи, че е поискал и допълнителен експертен надзор върху медицинската част на доклада. Той коментира случая след посещението си в София на 19 октомври, като подчерта, че темата не е била обсъждана по време на разговорите му с българските представители.

Според Клековски въпросът вече е преди всичко от компетентността на правосъдните органи, а не на здравните власти. „Това не е здравен въпрос, а въпрос от сферата на правосъдието, тъй като лицето е беглец от правосъдието, издирван с международна заповед“, заяви министърът.

Той посочи, че именно поради тази причина казусът не е бил включен в разговорите по време на посещението му в България. Ива Михайлова притежава българско и северномакедонско гражданство. Срещу нея в Северна Македония се води наказателно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие, при което е загинал човек.

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На 13 октомври Михайлова пристига в България. След това съдът в Кочани разпорежда задържането ѝ, а властите в Северна Македония предприемат действия за националното и международното ѝ издирване.

Чрез Интерпол в Скопие е изпратено искане за нейното задържане и екстрадиране. Българските власти са потвърдили получаването на искането, но според съобщената информация няма да предприемат действия за установяване на местонахождението ѝ, като се позовават на възможността да откажат екстрадицията на български гражданин.

Припомняме, че 23-годишната Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При челния сблъсък загина човек, а други бяха ранени. Според прокуратурата в Северна Македония младата жена е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тази версия, като се позовава на експертизи, според които другият автомобил е причинил сблъсъка. След инцидента Михайлова получи сериозни травми, включително на гръбначния стълб.

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След пристигането ѝ в България на 12 октомври младата жена заяви пред NOVA, че се чувства в безопасност. Тя и адвокатът ѝ твърдят, че са преминали границата законно, докато властите в Северна Македония съобщиха, че нямат регистрирани данни за напускането ѝ. Българското МВР потвърди получаването на искането за международно издирване и екстрадиция, но уточни, че към 14 октомври няма издаден червен бюлетин на Интерпол и не са предприети действия за установяване на местонахождението ѝ.

Редактор: Цветина Петкова