Властите в Северна Македония започват проверка на медицинската документация на Ива Михайлова, която се намира в България въпреки наложената ѝ забрана да напуска страната. Междувременно здравният министър Сашо Клековски изрази съмнения, че напускането ѝ е свързано с предстояща медицинска експертиза с участието на български специалисти, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Според Клековски пристигането на български лекари в Скопие щяло да позволи съвместна оценка на здравословното състояние на младата жена и да изясни дали представените от нея медицински заключения отговарят на действителността.

МВР на Северна Македония: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната, нито влизане в България

Министърът изрази мнение, че именно предстоящата проверка може да е причината Михайлова да напусне страната. Той постави под съмнение твърденията за сериозен здравословен проблем и заяви, че възнамерява да обсъди случая с българското Министерство на здравеопазването при посещението си в София.

Междувременно директорът на Клиниката по неврология в Скопие Йован Божиновски е потвърдил пред телевизия „Канал 5“, че по негово настояване Държавният санитарен и здравен инспекторат извършва проверка на медицинските документи на Михайлова. Според медията тя е постъпила за лечение в клиниката около месец и половина след тежката катастрофа, станала в началото на октомври миналата година.

Делото за катастрофата и забраната за напускане на страната

23-годишната Ива Михайлова, която притежава българско и северномакедонско гражданство, е подсъдима по дело за пътнотранспортно произшествие със загинал човек и други пострадали. Самата тя също е получила наранявания при инцидента.

След катастрофата властите са иззели двата ѝ паспорта и са ѝ наложили забрана да напуска Кочани. Защитата на Михайлова е представила пред съда медицински документи, според които тя се нуждае от лечение, което не се предлага в Северна Македония, но е достъпно в България, Турция и Израел. Въпреки това съдът в Кочани е отказал да ѝ върне документите за пътуване, а решението впоследствие е потвърдено от Апелативния съд в Щип.

Ива Михайлова се прибра в България от Северна Македония

В понеделник стана известно, че Михайлова вече се намира на българска територия. Същия ден тя беше приета за лечение в столичната болница „Пирогов“. Пред българските медии младата жена и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт. По думите им Михайлова е представила личните си карти, издадени от България и Северна Македония.

Властите в Скопие обаче оспорват тази версия. Според северномакедонското МВР в информационната система на Гранична полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната. Заради напускането на Северна Македония въпреки наложените ограничения прокуратурата е поискала промяна на мярката ѝ за неотклонение. Съдът в Кочани е постановил 30-дневно задържане под стража, а полицията е обявила младата жена за международно издирване.

Редактор: Цветина Петкова