Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия и иска САЩ да разгледат тези идеи, каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция в Осло след среща с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Той повтори, че страната желае мир повече от всеки друг и че само Русия е избрала да продължи убийствата.

Украинският държавен глава подчерта също, че Украйна е първата, която е подкрепила позицията на САЩ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но президентът на Русия Владимир Путин е отговорил с отказ. Както отбеляза Зеленски, Украйна продължава да работи за намиране на решение по този въпрос.

Уиткоф с важни срещи в Норвегия и Русия за нови мирни преговори за Украйна

"Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище", заяви украинският президент.

Той съобщи, че на 21 октомври специалният пратеник на президента на САЩ - Стив Уиткоф, ще замине за Русия. "Ще видим какво ще каже Путин", добави Зеленски. В момента Украйна получава разузнавателна информация от САЩ, по-конкретно в рамките на система за ранно предупреждение за руски атаки с балистични ракети, каза още Зеленски.

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"Благодарни сме, че разузнавателните данни вече се споделят оперативно. Става дума за системата за ранно предупреждение - тя е изключително важна за нашия народ, както за децата, така и за възрастните, защото получаваме сигнал, когато се приближават балистични ракети. Затова сме благодарни на американската страна; системата работи и това е чудесно", заяви украинският лидер.

По-рано днес Зеленски пристигна в Норвегия, по-конкретно за да се срещне със Стив Уиткоф.

Редактор: Никола Тунев