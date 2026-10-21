Палатков протест започнаха студенти на площад „Синтагма“ в Атина пред сградата на гръцкия парламент. Исканията им са за безплатни студентски общежития, компенсиране на повишените разходи за живот и подкрепа на обществената и безплатна просвета.

Палатковият лагер е обявен като първа спирка от планираните двудневни протести. Днес към тях се присъединяват и ученици. По обяд те ще имат шествие до парламента под лозунга „От Гърция до Франция се борим за обществено и безплатно образование“. Стачка са обявили и синдикати на преподавателите.

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Според икономиста Плутархос Маридакис гръцкото правителство е притеснено да не се стигне до размирици като в други европейски държави. Той обясни, че над 3000 полицаи ще пазят днес протеста в Атина, ще има и много пунктове за проверки.

„Социалното напрежение в Европа е еднакво навсякъде. Но исканията на протестиращите в Гърция сега са малко по-различни от тези на протестиращите във Франция и Италия” коментира икономистът в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Студентите искат както помощи, така и да знаят, че имат бъдеще. Едно е да осигуряваш евтин наем за студент, който отива да учи в друг град, а друго е той да знае, че има някакво бъдеще. Това не е толкова до финансова, колкото до социална сигурност”, коментира Маридакис.

„От друга страна учителите са много нископлатени. Грубо те получават около 1000 евро”, допълни икономистът.

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Редактор: Ина Григорова