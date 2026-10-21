МВнР публикува предупреждение до българските граждани, плануващи пътуване до Франция, Италия, Белгия и Португалия.

От външното министерство отбелязват, че по време на протестите в Париж, Милано, Брюксел и Лисабон имаше сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението. В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, се казва в съобщението на МВнР.

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От там препоръчват на българите в тези райони да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти. Съветват се гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт и превозвачите.

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За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения и заповедите на префектите и кметовете на различните райони във Франция, гражданите могат да се информират, чрез:

Платформата Strike Tracker - е специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия.

Платформата Sortiraparis – публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция. Информацията включва затваряне на метростанции от съображения за сигурност около зоните на протести, затваряне на улици около големи събития или извънредни мерки (като локален комендантски час). Известията се визуализират с класификатори "Grève" или в секцията "News / Traffic".

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към задграничните представителства на Република България на следните контакти:



•Посолство на Република България в Париж: телефони: +33 1 4551 8590, +33 6 2184 9515; електронни адреси: Embassy.Paris@mfa.bg, consulat@ambbulgarie.fr;

•Посолство на Република България в Рим: телефони: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, +39 349 492 7764; електронни адреси: Embassy.Rome@mfa.bg, embassy@bulemb.it;

•Генералното консулство на Република България в Милано: телефони: +39 02 3598 7381; +39 333 782 6043 електронен адрес: Consulate.Milan@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg

От МВнР препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост, завършват от МВнР.

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Редактор: Ина Григорова