Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал 9,122 млрд. лева (4,664 млрд. евро), което представлява 4% от брутния вътрешен продукт. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Резултатът показва влошаване на бюджетното салдо спрямо предходната година, когато дефицитът е бил 6,242 млрд. лева, или 3% от БВП. Така само за година недостигът в държавните финанси се е увеличил с близо 2,9 млрд. лева, а като дял от икономиката е нараснал с един процентен пункт.

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Според статистиката най-голямата част от дефицита се формира от подсектор „Централно управление“, където отрицателното салдо достига 8,891 млрд. лева (4,546 млрд. евро), или 3,9% от БВП.

Местните власти също приключват годината с дефицит – 223 млн. лева (114 млн. евро). При социалноосигурителните фондове отрицателното салдо е значително по-малко – 8 млн. лева (4 млн. евро).

Наред с увеличаването на дефицита статистиката отчита и съществен ръст на държавния дълг. В края на 2025 г. той достига 68,057 млрд. лева, или 34,797 млрд. евро. Това представлява 29,9% от брутния вътрешен продукт на страната.

За сравнение, през 2024 г. държавният дълг е възлизал на 48,851 млрд. лева, или 23,8% от БВП.

Така за една година задълженията на държавата са се увеличили с 19,206 млрд. лева, което е ръст от приблизително 39,3%. Делът на дълга спрямо икономиката се е повишил с 6,1 процентни пункта. Данните показват, че тенденцията на увеличаване на държавния дълг продължава през последните години. През 2022 г. той е бил 37,855 млрд. лева, през 2023 г. е достигнал 42,393 млрд. лева, а през 2024 г. - 48,851 млрд. лева.

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За периода от 2022 до 2025 г. държавният дълг се е увеличил с над 30 млрд. лева. Статистиката на НСИ показва, че през 2022 г. дефицитът е бил 4,944 млрд. лева, или 2,9% от БВП.

През 2023 г. отрицателното бюджетно салдо се е свило до 3,684 млрд. лева, което съответства на 2% от БВП. През 2024 г. обаче дефицитът отново се е увеличил, достигайки 6,242 млрд. лева, или 3 на сто от БВП, а през 2025 г. вече възлиза на 9,122 млрд. лева, или 4% от БВП. Това означава, че отчетеният дефицит за 2025 г. надхвърля референтната стойност от 3% от БВП, заложена във фискалните правила на Европейския съюз.

В същото време брутният вътрешен продукт на България продължава да нараства в номинално изражение. Според НСИ през 2025 г. той достига 227,949 млрд. лева при 205,908 млрд. лева година по-рано.

От Националния статистически институт правят важно уточнение, че публикуваните стойности за дефицита и държавния дълг могат да бъдат преразгледани. Причината е извънреден одит на пътни инфраструктурни проекти в публичния сектор, възложен с решение на Народното събрание.

Редактор: Цветина Петкова