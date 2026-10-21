ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни центристки консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участва. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов.

Той коментира думите на Румен Радев от правителственото заседание днес.

„Премиерът има две основни задачи в момента. Да осигури сигурността на страната, защото потапят кораби в Черно море, и да овладее цените, които отидоха в космоса. Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на Конституционен съвет и не съм забелязал такова отношение. Но, явно заради един протест, който пък изобщо не е и организиран от нас, се търси една подходяща дъвка - Борисов – Пеевски”, заяви лидерът на ГЕРБ.

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По-рано премиерът заяви, че „Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци”.

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Борисов заяви и, че не поддържа никакъв контакт с лидера на ДПС Делян Пеевски.

„С колегата не съм се чувал от месеци камоли да се виждам, за да ни слагат в един пакет. Всяка партия си е за нея си. По-скоро аз се разпознавам в думите за арогантното говорене. Не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако арогантно е да кажеш, че от 2 лв. нафтата е станала 2,20 евро,тогава разбирам”, добави той.

Относно думите на Радев за кръвосмешения и сглобки, Борисов заяви, че премиерът е бил в сглобка с ПП и ДБ.

„Изпълнихме си дълга към държавата. Загубихме си половината последователя. Именно от такива и сглобки и коалиции. Сега ще бъдем опозиция”, заключи Борисов.

Редактор: Габриела Павлова