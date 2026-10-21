Папа Лъв XIV се появи за общата аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана, осем дни след като претърпя белодробна операция за отстраняване на злокачествено образувание.

В началото на общата аудиенция папата обиколи с папамобила си площада, махайки на събралите се там богомолци и благославяйки бебета, които родители държаха в ръце и подаваха към него.

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Разходката с папамобила из площада предшестваше общата аудиенция на папата, която е първата, откакто той беше изписан от болница „Джемели“ в Рим през уикенда. 71-годишният понтифик заяви след изписването си, че ще поднови постепенно работния си график.

Лъв XIV е най-младият папа от десетилетия насам. Той беше избран начело на Римокатолическата църква през май миналата година след кончината на папа Франциск.

Снимка: БТА/AP Photo/Gregorio Borgia

По време на рутинен преглед лекари откриха образувание в белия му дроб и му препоръчаха операция незабавно. Папата съобщи това лично на 11 октомври по време на неделната молитва, която той произнася от Апостолическия палат на площад „Свети Петър“. Ден след това той постъпи в болницата „Джемели“ в Рим, където на 13 октомври беше отстранена част от белия му дроб и той беше диагностициран с белодробен аденокарцином – най-честата форма на белодробен рак.

Лекуващите лекари казаха, че операцията била успешна и без усложнения, все още не са съобщили нищо за размера на тумора, нито дали болестта се е разпространила към съседните лимфни възли – ключов фактор в изготвяне на техните прогнози.

Папа Лъв XIV произнесе първата си молитва „Ангелус“ след изписването от болницата (ВИДЕО)

По време на общата аудиенция днес папата каза, че иска да благодари на хората за молитвите им и подкрепата, която му оказали. „Благодаря на Бог за неговата щедрост“, допълни той, без да споменава конкретно здравето си. Папата призова множеството да поднови доверието си в добротата и състраданието на Бог.

След като обиколи с папамобила си площад „Свети Петър“, Лъв XIV произнесен проповед на италиански език, а след това отправи кратки поздравления на седем вместо както досега на девет езика.

Снимка: БТА/AP Photo/Gregorio Borgia

Ватиканът не е съобщил и какъв ще бъде официалният работен график на папата след днешната обща аудиенция. Папата трябваше да посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, но засега остава неясно дали това пътуване ще се осъществи, както беше планирано.

Ръководителят на екипа, който оперира папата, заяви, че той може да се възстанови напълно за пътуването, но главният секретар на Ватикана Пиетро Паролин подчерта, че може да се наложи промяна в работното темпо на папата, която да му даде възможност да се възстанови напълно.

Редактор: Цвета Лазаркова