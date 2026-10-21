Спешни мерки за облекчаване на движението по автомагистрала „Хемус“ ще обсъдят представители на държавната и местната власт заради ремонта на тунел „Топли дол“.

Регионалният министър арх. Иван Шишков свиква работна среща с кметовете на Ботевград и Горна Малина - Иван Гавалюгов и инж. Ангел Жиланов, както и с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“. Целта е да бъдат набелязани конкретни решения за намаляване на затрудненията при преминаването по магистралата, предизвикани от ремонтните дейности в тунела.

Спират движението в тунел „Топли дол” на АМ „Хемус” заради ремонт

След разговорите се очаква министърът да обяви какви мерки ще бъдат предприети.

Ремонтните дейности в тунел „Топли дол“ наложиха ограничения на движението по един от основните пътни маршрути между София и Северна България.

Още на 12 октомври беше съобщено за спиране на движението в съоръжението заради ремонта. Ограниченията поставиха въпроса за пропускателната способност на магистралата и възможностите за използване на алтернативни маршрути.

На 19 октомври регионалният министър Иван Шишков коментира, че ремонтът е необходим и не може да бъде избегнат. По думите му дейностите трябва да приключат до лятото. Предстоящата среща има за цел да намери решения за организацията на трафика през оставащия период на ремонта и да намали затрудненията за пътуващите по АМ „Хемус“.

Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната

Движението в тръбата на тунел „Топли дол“ в посока София е спряно от 12 октомври. АПИ планира временно възстановяване на движението и в двете тръби в средата на декември за празниците, след което ремонтът ще продължи през януари 2027 г.

Шишков обясни, че състоянието на тунела е било опасно, а възможният обход през Витиня също създава риск заради компрометирана подпорна стена. Министърът се извини на шофьорите за задръстванията и заяви, че безопасността не позволява ремонтът да бъде отложен. Очакванията му са дейностите да приключат до началото на лятото на 2027 г.

Редактор: Цветина Петкова