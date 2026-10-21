Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу кмета на Петрич Димитър Бръчков по разследване за предполагаема злоупотреба с европейско финансиране. Случаят е свързан с проект за превръщането на бивши военни казарми в музей на културното наследство.

Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд. Ако вината на Бръчков бъде доказана, законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода.

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В основата на разследването е проектът „Културен дипол в трансграничната зона“, чиято цел е да популяризира общото историческо и културно наследство на България и Гърция. За изпълнението му са осигурени близо 650 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие по програмата ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България.

Според одобрените условия средствата е трябвало да бъдат използвани за обновяване на съществуваща сграда на бившето военно поделение в Петрич. След ремонта тя е трябвало да се превърне в музей, представящ историята на града и региона.

Разследващите обаче твърдят, че действително извършените строителни дейности са били различни от предвидените в проекта. Според Европейската прокуратура първоначалните военни казарми са били съборени още преди началото на строителството, а на тяхно място е изградена изцяло нова сграда.

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Това обстоятелство, според обвинението, е било укрито от кмета. Разликата е съществена, тъй като европейското финансиране е било отпуснато за реконструкция на съществуваща постройка, а не за изграждането на нова.

От прокуратурата смятат, че с премълчаването на тази информация са били нарушени условията за получаване на средствата по европейската програма. Предстои Софийският градски съд да разгледа обвинението и събраните по делото доказателства.

Редактор: Цветина Петкова