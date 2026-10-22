Когато една власт не може да се справи, когато губи контрол върху обществените процеси, в един момент започва с опитите да предлага зрелища. Така Даниел Митов от ГЕРБ коментира в ефира на „Здравей, България“ думите на премиера Румен Радев на вчерашното заседание на МС.

Припомняме, че министър-председателят отправи директен коментар към лидерите на ГЕРБ и ДПС. „Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци“, заяви в сряда Радев.

По думите на Митов правителството трябва да работи по важни въпроси, вместо да насочва общественото внимание към други теми. „Работата му е да се занимава с това как да осигури бреговете и сигурността на България, от която зависи транспортът в Черно море. Трябва да се погрижи да овладее цените, които виждаме, че въобще не са овладени. Радев започва да се превръща в някаква кръстоска между ранния Цецо Цветанов и ранния Кирил Петков“, заяви представителят на ГЕРБ.

В разговора беше засегната и темата за арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе, както и изказванията на премиера Радев за прокурори, които според него „действат смело и са на страната на справедливостта".

Борисов: Ако не е доминиращата партия, ГЕРБ няма повече да участва в сглобки и коалиции

В отговор на въпрос дали пресконференцията на ГЕРБ вчера е продиктувана от притеснение за възможни разкрития за схеми, Митов заяви, че партията не се е уплашила. Според него основният проблем е свързан с публичните послания на министър-председателя към работата на прокуратурата. „Ние, както виждате, нито сме се стреснали, нито сме се уплашили. Кои са тези смели прокурори? Смелите прокурори са тези, които потвърждават политическите изводи на премиера ли?“, попита Митов. По думите му подобни изказвания създават риск работата на прокуратурата да бъде възприемана през призмата на политическите оценки на изпълнителната власт.

Депутатът от ГЕРБ коментира и реакцията на премиера към протестиращите срещу кабинета, като подчерта, че гражданите имат право да изразяват позициите си независимо от политическата обстановка. „Правото на протест си е право на протест. Нас миналата година не сте ни чули да казваме какви са протестиращите срещу правителството“, заяви Митов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова