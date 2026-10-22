Общо 420 служители на Националното тол управление ще бъдат освободени от Агенция „Пътна инфраструктура“ в рамките на предстояща реформа. На част от тях ще бъде дадена възможност да кандидатстват за работа в Министерството на вътрешните работи или в Агенция „Митници“. Това стана ясно след среща между ръководството на АПИ и представители на КТ „Подкрепа“.

Реформата ще се осъществи на два етапа. През първите четири месеца предстои да бъде приет новият устройствен правилник на АПИ, а част от функциите на Националното тол управление ще бъдат прехвърлени към други структури. „В края на февруари ще бъдат съкратени 505 бройки от Националното тол управление, от които 85 са незаети. Реално освободените хора ще бъдат 420“, заяви вицепрезидентът на КТ „Подкрепа“ инж. Йоанис Партениотис.

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По думите му на 11 ноември синдикатите и ръководството на тол управлението ще започнат работа по критериите за подбор. В процеса ще бъдат включени и представители на звената за човешки ресурси на МВР и Агенция „Митници“. Ще се обсъди и възможността за реализация на служителите в Националната агенция за приходите.

Партениотис уточни, че трудовите договори на 420-те служители с АПИ ще бъдат прекратени и ще им бъдат изплатени дължимите обезщетения. Прехвърлянето им към други администрации няма да бъде автоматично, тъй като работата в тези структури е подчинена на различни законови изисквания. Желаещите ще трябва да покрият критериите за подбор и да преминат през съответната процедура за назначаване.

От АПИ увериха, че промените няма да доведат до по-ниска събираемост на пътните такси или до влошаване на контрола. Според Олег Асенов дигиталните инструменти ще оптимизират проверките, а функциите на Националното тол управление постепенно ще бъдат прехвърлени към единен контролен орган.

Предвижда се да бъде създадена нова изпълнителна агенция към Министерството на транспорта, която да поеме събирането на пътните такси, поддръжката и администрирането на електронната система, както и обработката на информация за рискови профили. Част от сегашния персонал ще премине към новата структура.

По информация, представена от синдикатите, се очаква да бъдат прекратени договорите и на около 85–87 служители в областните пътни управления. Съкращенията там ще засегнат предимно административния персонал, а не инженерно-техническите специалисти.

Промяната е свързана с предвиденото централизиране на дейностите по обществените поръчки в централното управление на АПИ. Според Партениотис тези съкращения трябва да бъдат реализирани до края на годината, тъй като за засегнатите позиции не са предвидени средства в бюджета за 2027 г. За разлика от тях работните места на служителите в Националното тол управление ще бъдат гарантирани през следващите четири месеца, посочи синдикалният представител.

► Служители на АПИ излязоха на протест срещу съкращенията

Служители на Агенция "Пътна инфраструктура" излязоха на протест тази сутрин още преди срещата. Повод за недоволството стана разпространената през последните седмици информация за предвидени мащабни съкращения и структурни промени.

Демонстрациите се организираха от КТ „Подкрепа“ и бяха под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Според синдикалната организация работещите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуални промени в организацията.

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Протестиращите настояваха за спешна среща с ръководството на АПИ.

„Нашите искания не са за работни заплати. Ние просто нямаме перспектива в бъдеще. Искаме да запазим работните си места, защото всеки от нас има семейство”, посочи инспекторът в Националното тол управление Слави Славов.

„Колко от работещите в момента хора ще запазят работните си места? Къде ще бъдат прехвърлени хората, работещи в Националното тол управление?”, попита вицепрезидентът на КТ "Подкрепа" инж. Иоанис Партениотис.