Акциите в Сунгурларе и Белица, при които бяха арестувани кметове коментираха в ефира н „Твоят ден“ по NOVA NEWS експертът по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов и бившия заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов. Двамата изказаха мнение по въпроса дали действията на разследващите органи са реална стъпка към ограничаване на злоупотребите с публични средства, или се използват за политически цели.

Милен Иванов: Всеки е невинен до доказване на противното

Доц. Милен Иванов подчерта, че вината на задържаните трябва да бъде установена по законов ред. Според него обаче случаят поставя и по-широк въпрос за контрола върху работата на общините и разходването на публичните средства.

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„Първо, всеки е невинен до доказване на противното. Дали въпросният кмет е извършил някакво престъпление или нарушение, това ще го каже съдът. Оттук нататък започва политическата част на всичко това, което виждаме. Въпросът е на всеки един кмет ли се полага такава политическа подкрепа в случай, когато го задържат по някакви подозрения разследващите органи“, коментира Иванов.

По думите му е необходимо по-сериозно внимание към управлението на общините, където се разходват значителни публични средства.

„Крайно време беше. Дълго време държавата и правоохранителните органи не надникват в делата на общините. Там се разходва огромен публичен ресурс. Надявам се да е законно, въпреки че много сигнали показват точно обратното“, заяви той.

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Иванов постави и въпроса за изискванията към хората, които заемат изборни длъжности на местно ниво. Според него липсата на минимални квалификационни критерии създава рискове при управлението на публичните средства.

„Този човек може да е със средно образование, може да е без образование, може да има психически отклонения – там нямаме ценз. И държавата възлага на тези хора, за които нямаме никакъв ценз, народът ги е избрал, да управляват огромен публичен ресурс. Това нещо трябва да спре“, коментира бившият заместник-ректор на Академията на МВР.

Той добави, че според него на местно ниво често се назначават близки и роднини.

Тихомир Безлов: Случаят има и политически контекст

Експертът по сигурност Тихомир Безлов обърна внимание на политическата позиция на един от задържаните. Той подчерта, че става дума не само за кмет, но и за фигура с партийна роля.

„Първо да кажа, че това не е просто кмет. Той е заместник-председател на ДПС“, заяви Безлов относно ареста на Радослав Ревански.

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Според него действията около арестите трябва да се разглеждат и на фона на протестите срещу кабинета и политическото напрежение в страната. Безлов коментира реакцията на Румен Радев след демонстрациите и изрази мнение, че политическите нагласи срещу него, особено в София, започват да се засилват.

„Досега някак си беше вяло. Сега това беше според мен първият голям протест“, посочи експертът.

По думите му действията около задържаните кметове може да имат и предизборен характер.

„Моят прочит е, че това е доста типично предизборно усилие. Вероятно се целят следващи избори“, коментира Безлов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова