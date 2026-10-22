Седем души са арестувани при мащабна полицейска операция на територията на община Поморие. При проверките са разкрити случаи на притежание на наркотици и кражби, а в един от претърсените имоти са открити няколко вида забранени вещества и пособия за разфасоването им. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Акцията е част от засилените мерки на полицията срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, разпространението на наркотични вещества и конвенционалната престъпност.

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Сред задържаните са двама мъже на 24 и 33 години, заподозрени в извършването на кражби.

При претърсване на жилище в Ахелой, използвано от 24-годишен жител на Бургас, криминалистите открили амфетамин, метамфетамин, канабис и бяло кристалообразно вещество, чийто състав предстои да бъде установен.

В имота са намерени още електронни везни, празни полиетиленови пликчета, пластмасови кутии и принадлежности за разпределяне на наркотиците на отделни количества. По случая е започнато бързо производство. При други проверки в Поморие и Ахелой са арестувани още четирима мъже. У тях полицаите открили канабис и кристалообразно вещество в различни количества.

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Последвало претърсване на жилището на един от задържаните, откъдето са иззети приблизително 10 грама марихуана и 12 ловни патрона.

Редактор: Цветина Петкова