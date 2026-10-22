Ученик на 15 години нападна днес с мачете двама свои съученици в гимназия в южния румънски град Питещ. Инцидентът се случва само няколко дни след като 13-годишно момче рани с нож учителка и друг ученик в училище в град Бистрица, Северна Румъния.

От Инспектората за извънредни ситуации в окръг Арджеш съобщиха, че при днешната атака единият пострадал младеж е получил рана на ръката и бил транспортиран до болница. Другият е с по-леки наранявания и е отказал настаняване в лечебно заведение.

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По първоначални данни мотивът за престъплението е свързан с по-стар конфликт – 15-годишният нападател бил обект на „неуместни шеги” от страна на връстниците си и действията му били „акт на отмъщение”. Полицията в окръг Арджеш незабавно задържала нападателя.

Случаят разтърсва страната на фона на друг тежък инцидент от понеделник. Тогава 13-годишен ученик намушка с нож учителка и 12-годишно дете в училище в Бистрица . Преди нападението момчето публикува видео в социалните мрежи, в което твърди, че е планирало атаката в продължение на осем месеца.

Редактор: Мария Барабашка