След като остър разрив с Доналд Тръмп остави мнозина в Украйна с опасения, че американският президент отново е застанал зад Русия, президентът Володимир Зеленски се обърна директно към спора: „Няма нищо лично между мен и Тръмп”, заяви той пред CNN, но сближаването с Владимир Путин само ще „го направи по-силен”.

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Зеленски заяви, че Тръмп е „на грешната страна на историята”, след като той обяви сделка за закупуване на руско гориво, нарушавайки международните усилия за изолиране на Русия. След това Тръмп отмени някои санкции срещу Русия, предизвиквайки критики дори от собствената си партия. Украинските сили установиха, че достъпът им до услугата „Старлинк”, управлявана от Илон Мъск, е ограничен.

Зеленски отговори на Уиткоф с хаплива забележка след репликата му, че Путин е хуманист

Говорейки пред CNN от Киев в четвъртък, Зеленски заяви, че напрежението „не е свързано с личностите”, но предупреди, че Путин няма намерение да спира войната.

„Отношението ми към Путин е много ясно. Мисля, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен. Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против каквото и да е отменяне на санкциите”, каза украинският президент.

Зеленски говори на фона на подновен дипломатически натиск от пратениците на Тръмп за намиране на решение на продължаващия четири години и половина конфликт.

В сряда специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф прекара три часа в разговори с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург, описвайки го противоречиво като „хуманист” заради решението му да освободи 74-годишния американски затворник Стивън Хъбард. Ден по-рано Уиткоф се беше срещнал със Зеленски в Норвегия.

Тръмп настоя в сряда, че затягането на санкциите срещу Русия би означавало Хъбард да остане в затвора. „Можехте да забравите за него, никога повече нямаше да го видите, щеше да се върне в затвора за 25 години”, заяви той в отговор на въпрос на Кейтлан Колинс от CNN.

Той добави, че по-строгите санкции биха застрашили шансовете за сделка за Украйна: „Когато сте близо до сделка и водите деликатни преговори, не налагате санкции”.

Зеленски се срещна с Уиткоф и европейски лидери в опит за прекратяване на войната в Украйна

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Зеленски заяви, че срещата му в норвежката столица Осло е била продуктивна, но че не е убеден в ангажимента на Путин към мира. След посещението на Уиткоф Путин се съгласи на преговори през ноември, давайки малко конкретни подробности.

„Путин си играе, знаете, той е играч”, каза Зеленски.

„Жалко е, защото той си играе с живота на други хора и разбира се, че не иска да спре войната. Така че това, което искаме от нашите партньори, е да не му дават възможност да стане по-силен и да ни пречупи”, добавя украинският президент.

Тръмп заяви в сряда, че неговата администрация е „най-близо, отколкото някога сме били” до уреждане на войната в Украйна – само за да може Русия да изстреля стотици дронове и балистични ракети срещу своята съседка през нощта.

Досега Путин поддържа и максималистките си искания към Украйна – включително териториални. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери в сряда, че „битката в момента наистина е съсредоточена върху това, което се случва в останалата част от Донбас” – източния украински регион, който е предимно под руски контрол. Той каза, че „бяха изложени някои креативни идеи за това как да се разреши това разногласие”.

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В разговора си със CNN Зеленски намекна за възможността за замразяване на настоящите фронтови линии, за да се „прекрати огънят, да се спрат убийствата, да седнем и да разговаряме”. Той обаче ясно заяви, че идеята Украйна да отстъпи територията си на Русия е напълно неприемлива.

„Нашата земя е много важна, защото става въпрос за хора. Не става въпрос за километри”, каза той. „Много хора загинаха, защитавайки тази земя, защитавайки нашата независимост, нашата страна”.

„Никой няма да признае тези територии, които са временно окупирани, за руски територии и мисля, че Русия разбира това. Жалко е, ако някой не го разбира, но това си е тяхна работа”, добави украинският президент.

Има известни признаци за спадане на напрежението, след като Киев обвини САЩ в ограничаване на споделянето на разузнавателна информация за приближаващи руски ракети, забавяне на жизненоважни услуги на „Старлинк” и забавяне на доставките на оръжие.

Зеленски заяви по-рано тази седмица, че споделянето на разузнавателни данни е възстановено, но каза пред CNN, че Starshield – услугата от военен клас на SpaceX, все още не е напълно възстановена.

Но критичният недостиг на ракети прехващачи в Украйна означава, че въпреки че военните ѝ вече получават предупреждение за приближаваща руска балистична ракета, те нямат с какво да я свалят.

Зеленски каза, че макар европейските съюзници на Украйна да са предоставили известни ракети за противовъздушна отбрана, „това не е достатъчно, за да се защитим”.

Сега Украйна, по думите на Зеленски, се нуждае най-вече от две неща от своите съюзници: „Да не вдигат санкциите от Путин и да ни дадат по-добри ракети”.

Редактор: Мария Барабашка