Дания предприема нова стъпка към укрепване на отбранителните си способности, като придобива ракети с голям обсег от производители в Норвегия и Съединените щати. Решението е продиктувано от опасенията на Копенхаген за сигурността в Европа и продължаващата заплаха от Русия. Москва реагира остро и предупреди за сериозни последици.

Датското правителство потвърди покупката на две различни оръжейни системи - ракети на норвежката компания Kongsberg, предназначени за използване от изтребителите F-35, и американските ракети Anthem, произвеждани от отбранителната компания Covenant, които могат да бъдат изстрелвани от наземни установки.

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Информацията беше обявена от министъра на отбраната Йепе Брус на пресконференция. Той обаче не разкри колко ракети ще получи датската армия, каква е стойността на договорите и кога се очакват първите доставки.

Още през септември миналата година Копенхаген съобщи за намерението си да придобие високоточни оръжия с голям обсег. Тогава властите аргументираха плановете си с прогнозата, че заплахата от Русия ще остане фактор за европейската сигурност в продължение на години. „Изправени сме пред сериозна и влошаваща се ситуация в сферата на сигурността, в която никой не може да предвиди какво ще се случи утре“, заяви датският министър на отбраната.

По думите му новите ракетни системи ще позволят на страната да разшири възможностите си за възпиране на потенциални противници и едновременно с това да допринесе за общата отбрана на НАТО. „Тази ситуация налага на Дания да разполага с този нов военен капацитет, за да укрепи както собствената си сила за възпиране, така и колективните способности за възпиране на НАТО“, подчерта Брус.

Съобщението за придобиването на ракетите съвпадна с подписването на ново споразумение между Дания и Съединените щати за задълбочаване на сътрудничеството в морската област. Документът предвижда по-тясно партньорство между двете държави, включително в корабостроителната индустрия.

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Решението на Копенхаген предизвика остра реакция от руското посолство в датската столица. В писмено изявление дипломатическата мисия обвини Дания, че следва политика на конфронтация с Москва, и предупреди за „неизбежни разрушителни последици“, съобщава Ройтерс.

Според руската страна придобиването на високоточни ракети с голям обсег не би повишило сигурността на Дания, а би създало допълнителни рискове. „Копенхаген е обзет от опасни илюзии, че закупуването на нападателни високоточни оръжия с голям обсег, които да представляват военна заплаха за ядрена сила, ще допринесе за укрепването на сигурността и отбраната на Дания“, се посочва в позицията на руското посолство.

Редактор: Цветина Петкова