Политическа буря и искания за оставки последваха вчерашния инцидент с НСО и журналистката Соня Колтуклиева в центъра на София. Започна незабавна проверка, а разпити се провеждаха до късно снощи във Военно-апелативната прокуратура.

На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Соня Колтуклиева отваря вратата на кола, в която е председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Служител на НСО бута Колтуклиева, която пада по гръб на плочките. Непосредствено след случилото се служителите на НСО и автомобилът, в който е Доцова, напускат мястото. Инцидентът се разигра пред централата на „Прогресивна България”. Колтуклиева беше прегледана в спешното отделение на Военномедицинската академия и освободена за домашно лечение. След това тя беше на разпит във Военно-апелативната прокуратура.

НСО назначи проверки след клип, на който охранител бута журналистка

„Зачакахме Михаела Доцова да се появи. Даже аз се приближих към прозореца и помахах, че сме отвън и чакаме да излезе. Тя излезе с обичайната си широка усмивка и тръгна към колата. Между мен и нея бяха бодигардовете. И аз я питах: „Защо провалихте заседанията за изслушване как се е стигнало до помилването на Петричкия Ескобар”. Тя не каза нищо, влезе си вътре в колата, някой ѝ затвори вратата. Аз обаче дръпнах вратата и с високо вдигнат телефон продължих да я питам за това. Сигурно съм казала няколко думи. В следващия момент със засилване един мъж, явно охранител от НСО, ме блъсна по рамото. Следващият ми спомен е, че лежа на земята, боли ме главата, повръща ми се и много ме боли рамото. Към 22:10 часа дойде Михаела Доцова заедно с Антон Кутаев. Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на „Прогресивна България“, много се стресирала, защото видяла само мен отвън. Повтаряше непрекъснато: „стресирала, стресирала”. И аз ѝ казах да напусне”, каза Колтуклиева.

Доцова определи инцидента като абсолютно недопустим и изрази съжаление. Тя заяви, че уважава журналистическата професия независимо от политическите позиции на отделните представители на медиите. Доцова подчерта, че НСО действа по собствени правила и протоколи и тя няма правомощия да дава нареждания на служителите на службата. Въпреки това заяви, че ще настоява за пълна проверка и прозрачност.

„Казах ѝ, че като човек и като жена изразявам най-дълбокото съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество”, каза Доцова.

„Когато аз влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което колата тръгна. Не знам точно как се е развила ситуацията, след което вратата беше затворена и колата тръгна. Разбрах от медиите подробности за развитието на ситуацията след това”, каза Доцова.

От Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка за действията на служителите и ако се установи, че реакцията на охранителите не е съответствала на процедурата, ще бъдат предприети строги мерки. От службата казаха за NOVA, че служителят се е явил на разпит във военната прокуратура.

Малко след излизането на Колтуклиева мъж с белезници беше изведен и вкаран в кола на Военна полиция.

Президентът Илияна Йотова, на която е подчинена НСО, категорично осъди реакцията на служителя на службата. В своя позиция тя посочва, че подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Тя допълва, че журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си. Йотова заявява, че очаква назначената проверка и поемане на отговорност при установени нарушения и призовава за стриктно спазване на законите на страната.

Задържаха служителя на НСО, който бутна Соня Колтуклиева пред централата на „Прогресивна България“

Коментари дойдоха и от политическите партии в парламента.

От ГЕРБ настояват за оставката на председателя на Народното събрание. Според тях инцидентът изисква незабавна реакция на институциите. От партията посочват, че председателят на НС е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

Коментар дойде и от лидера на ДПС Делян Пеевски. Той призова премиера да свали Доцова, а президентът да уволни шефа на НСО.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ пише в социалните мрежи: „НСО, така не се прави. Не може да поваляш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да се посяга на жена”.

Реакция дойде и от лидера на „Продължаваме промяната” Асен Василев. Той пише: „Пълно самозабравяне”.

Председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов написа: „Просто не се прави така.“ Той заявява, че е потресен от поведението на НСО и иска оставката на президента Илияна Йотова.

Редактор: Ина Григорова