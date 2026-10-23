Френските власти забраниха протестите в няколко града преди новата вълна от демонстрации в събота. Ограниченията обхващат Лион, Марсилия и части от други големи градове. В Париж шествията няма да бъдат допускани в централните райони, а в някои квартали остава в сила вечерният час.

Около 70 000 служители на силите за сигурност ще бъдат мобилизирани за поддържане на реда по време на планираните за събота протести, съобщи вътрешният министър Лоран Нунез.

Изявлението му идва преди срещата на президента Еманюел Макрон със студентски организации в Париж, която трябва да се проведе в петък следобед. Това ще бъде първата подобна среща, откакто преди повече от месец започнаха протестите на ученици от гимназиите.

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Нунез съобщи, че местните префекти ще следят демонстрациите и при необходимост ще издават забрани и полицейски разпореждания. По думите му във всеки департамент са създадени специални екипи, които трябва възможно най-бързо да обработват случаите на задържани и да ги предават на съдебните власти.

За установяване на участници в безредиците от миналия уикенд властите призовават гражданите, заснели грабежи или прояви на насилие, да предоставят видеоматериалите си на полицията. Решението е безпрецедентно и предизвика обществен дебат.

След последните безредици кметовете на Париж и Марсилия - Еманюел Грегоар и Беноа Паян - коментираха политическата криза и решението на правителството да въведе вечерен час в няколко града в опит да предотврати ново насилие по време на предстоящите протести.

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Вчера президентът Еманюел Макрон обвини крайнолеви групи за насилието и настоя за по-строги мерки. Над 2700 души са били задържани след безредиците.

В събота се очакват нови масови протести, организирани от синдикати, студенти и движението на „Жълтите жилетки”.

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Редактор: Ина Григорова