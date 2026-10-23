Предлаганите промени в Закона за хазарта могат да имат сериозни последици за финансирането на българския спорт, а пълната забрана на рекламата крие риск да затрудни разграничаването между легалните и нелегалните оператори. Около това мнение се обединиха в „Здравей, България” спортният журналист Едуард Папазян и адвокат Кирил Груйчев, който практикува в сферата на хазарта и регулаторните режими в тази дейност. Днес изтича срокът за обществено обсъждане на предложените законови промени.

Според Папазян ограниченията могат да засегнат сериозно финансовата стабилност на футболните клубове и първенствата у нас, които разчитат на подкрепата на хазартни компании. „Последиците за финансирането на спорта ще бъдат много сериозни. Има клубове, които разчитат единствено на финансирането на генералния спонсор на първенството“, предупреди той.

Журналистът даде за пример двете професионални футболни лиги в България, чиито генерални спонсори са различни хазартни оператори. Такава компания е и генерален спонсор на турнира за Купата на България. По думите на Папазян 12 от 16-те клуба в Първа лига носят по екипите си лога на различни хазартни оператори. Според него трябва да се потърси отговор на въпроса как ще бъдат компенсирани средствата, които спортът може да загуби при ограничаването на рекламата. Той отбеляза, че някои клубове разчитат на финансиране от генералните спонсори на първенствата и турнирите, в които участват.

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Адвокат Кирил Груйчев обърна внимание на друг възможен ефект от ограниченията - затрудненото разграничаване между легалните и нелегалните оператори в интернет. Според него рекламата не служи единствено за привличане на клиенти, а позволява на лицензираните компании да обозначат присъствието си на пазара и да информират потребителите за услугите си.

„Най-добрата мярка срещу нелегалния хазарт е добре регулираният легален пазар“, посочи Груйчев. По думите му ако рекламата бъде напълно забранена, потребителите може да срещат по-големи трудности при разпознаването на легалните сайтове за залози. Така, когато търсят предложения в интернет, те могат да попаднат на нелегални платформи, които обещават големи бонуси.

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Юристът подчерта, че борбата с нелегалния онлайн хазарт е сложна и блокирането на даден сайт не гарантира окончателното му спиране. По думите му нелегалните оператори могат да се появят отново под друго име и да продължат дейността си. Той отбеляза, че Националната агенция за приходите полага значителни усилия за ограничаване на подобни сайтове, но проблемът остава.

Груйчев посочи и рисковете за самите потребители. Той разказа за случай на човек, който потърсил правна помощ заради 30 000 евро, които твърдял, че има да получава от хазартен сайт. След проверка адвокатът установил, че платформата е нелегална, което значително ограничава възможностите за защита на потърпевшия.

По отношение на външната реклама Груйчев заяви, че в сектора има разбиране за необходимостта от ограничения. Според него градската среда е била прекомерно наситена с реклами на хазарт и намаляването им е оправдано. Той обаче смята, че пълната забрана е трудно приложима, особено в интернет, където операторите могат да търсят различни начини да заобикалят ограниченията.

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Освен рекламата, според юриста внимание заслужават и предлаганите промени в облагането на наземния хазарт. По думите му част от текстовете могат да застрашат съществуването на легалните оператори, тъй като не отчитат достатъчно добре спецификите на този бизнес.

И Папазов, и Груйчев акцентираха върху различни последици от предложените промени – отражението върху финансирането на спорта и риска от разрастване на нелегалния пазар. Основният въпрос остава дали ограниченията ще постигнат целта си да намалят вредите от хазартната зависимост, без да създадат допълнителни проблеми за легалния бизнес, потребителите и организациите, които разчитат на спонсорство от сектора. По думите им тази забрана ще се отрази и на приходите в хазната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова