Лидери на други държави изразиха съпричастност към страната ни заради трагедията на АМ "Тракия"

Международни лидери изразиха съболезнования по повод трагедията на автомагистрала „Тракия“.

Урсула фон дер Лайен с думи на съпричастност към засегнатите семейства

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение у нас, отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените. „С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

Румънският външен министър Дан Некулаеску също поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа Х.

Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България. „Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

Андрей Сибига: Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X. „Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига.

Володимир Зеленски: Украйна изразява солидарност с българския народ

Украинският президент Володимир Зеленски също изказа съболезнования след трагедията. "Изказваме съболезнованията си на министър-председателя на Република България Румен Радев, както и на семействата и близките на загиналите при днешния трагичен инцидент в България. Огромна загуба! Украйна изразява солидарност с българския народ. Пожелаваме сили на всички спасители, медицински специалисти и на всички, които участват в оказването на помощ на пострадалите. Пожелаваме бързо възстановяване на всички засегнати", написа украинският президент в Х.

Посолството на САЩ: Съпричастни сме с всички засегнати

Посолството на САЩ изказа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. "Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ", пишат от посолството.

Антонио Коща: Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния инцидент в България

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите. "Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния пътнотранспортен инцидент в България тази сутрин. Изказвам искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо възстановяване", написа той в Х.

Роберта Мецола: В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ. „Ужасни новини от България тази сутрин. Искрените ми съболезнования на семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ“, заяви Мецола.

Петер Пелегрин: Словакия е солидарна с България в този труден момент

Президентът на Словакия Петер Пелегрини изрази съболезнования лично към българския държавен глава Илияна Йотова, семействата на загиналите и целия български народ. „С голяма тъга научих за трагичната катастрофа край Ямбол, България. От името на гражданите на Словакия изказвам искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на целия български народ. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване. Словакия е солидарна с България в този труден момент“, заяви Пелегрини в Х.

Ферит Ходжа: Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите

Министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа също отправи послание към българските власти и граждани. „Трагичната катастрофа в България, която отне много човешки животи и остави други ранени, ме изпълва с огромна тъга. Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено пожелаваме бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на всеки, засегнат от тази трагедия“, заяви Ходжа.

Едгарс Ринкевичс: Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс изрази съпричастност към семействата на загиналите „С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване“, написа той.

Маргус Цахкина: Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване

Естонският външен министър Маргус Цахкна също изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства. „Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване“, заяви Цахкна.

Кястутис Будрис: Изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи. „Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия“, посочи Будрис.