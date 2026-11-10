Верижни катастрофи с 11 жертви и 51 ранени в района на Ямбол затвориха автомагистрала „Тракия” и в двете посоки във вторник сутринта. Ударили са се повече от 80 леки и тежкотоварни автомобила. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там паднала гъста мъгла, поради което видимостта била силно ограничена.

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Снимка: Стопкадър, NOVA

Часове след тежкия инцидент започна разчистването на района от смачканите автомобили и камиони. При отстраняването на затисната цистерна с пропан-бутан пожарникари обливаха двигателя ѝ с пяна, за да не се запали тя.

преди 32 мин

Лидери на други държави изразиха съпричастност към страната ни заради трагедията на АМ "Тракия"

Международни лидери изразиха съболезнования по повод трагедията на автомагистрала „Тракия“.

Урсула фон дер Лайен с думи на съпричастност към засегнатите семейства

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е на посещение у нас, отправи думи на съпричастност към засегнатите семейства и благодари на спасителните екипи, работещи на мястото на произшествието.

Никушор Дан: Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент

Президентът на Румъния Никушор Дан изрази искрените си съболезнования към семействата и близките на жертвите, и отправи пожелания за бързо възстановяване на ранените. „С голяма тъга научих за трагичния пътен инцидент в България, близо до Ямбол, който отне живота на много хора и остави още повече ранени. Бях информиран, че сред ранените има и румънски гражданин, който в момента получава медицинска помощ. Румъния е солидарна с България и нейния народ в този труден момент“, написа Никушор в социалната мрежа Х.

Румънският външен министър Дан Некулаеску също поднесе съболезнования за жертвите на катастрофите.

„Изказваме най-дълбоките си съболезнования по повод трагичния инцидент, случил се на магистрала в България. Мислите ни са с пострадалите, техните семейства и всички, засегнати от тази трагедия. Пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване“, пише той на официалния си профил в социалната мрежа Х.

Гордана Силяновска: Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска изрази съболезнования към семействата, които са загубили свои близки, и към народа на България. „Бях дълбоко разтревожена, когато научих за трагичната верижна катастрофа на магистрала „Тракия“ в България, която отне живота на десетки хора и доведе до раняването на поне 48 души. Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Пожелавам на ранените сили, пълно и бързо възстановяване“, написа Гордановска в социалната мрежа Х.

Андрей Сибига: Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България

Украйна изрази съболезнования към България за жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха най-малко 12 души, а 48 бяха ранени. Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че страната му разбира болката от загубата на човешки животи.

„Трагични новини идват от България, където ужасяваща верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на най-малко 11 души и остави 48 ранени“, написа Сибига в социалната мрежа X. „Изказвам искрените си съболезнования на семействата на загиналите. Пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички пострадали. Като нация, която всеки ден губи невинни човешки животи заради руската агресия, Украйна добре познава тази болка и е съпричастна с България“, подчерта Сибига. 

Володимир Зеленски: Украйна изразява солидарност с българския народ

Украинският президент Володимир Зеленски също изказа съболезнования след трагедията. "Изказваме съболезнованията си на министър-председателя на Република България Румен Радев, както и на семействата и близките на загиналите при днешния трагичен инцидент в България. Огромна загуба! Украйна изразява солидарност с българския народ. Пожелаваме сили на всички спасители, медицински специалисти и на всички, които участват в оказването на помощ на пострадалите. Пожелаваме бързо възстановяване на всички засегнати", написа украинският президент в Х.

Посолството на САЩ: Съпричастни сме с всички засегнати

Посолството на САЩ изказа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при трагичните катастрофи на автомагистрала „Тракия“. "Съпричастни сме с всички засегнати и желаем бързо и пълно възстановяване на пострадалите. В този труден момент сме съпричастни с болката на българския народ", пишат от посолството.

Антонио Коща: Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния инцидент в България

Председателят на Европейския съвет Антионио Коща изрази съболезнования на семействата и близките на загиналите. "Дълбоко съм натъжен да науча за трагичния пътнотранспортен инцидент в България тази сутрин. Изказвам искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите. Пожелавам на всички ранени бързо възстановяване", написа той в Х.

Роберта Мецола: В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ. „Ужасни новини от България тази сутрин. Искрените ми съболезнования на семействата и близките на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Благодарност към спасителните служби и медицинските екипи, които работят неуморно на мястото на инцидента. В този труден момент мислите и сърцата ни са с всички засегнати от трагедията. Европа споделя болката на България и скърби заедно с българския народ“, заяви Мецола.

Петер Пелегрин: Словакия е солидарна с България в този труден момент

Президентът на Словакия Петер Пелегрини изрази съболезнования лично към българския държавен глава Илияна Йотова, семействата на загиналите и целия български народ. „С голяма тъга научих за трагичната катастрофа край Ямбол, България. От името на гражданите на Словакия изказвам искрените си съболезнования на президента Илияна Йотова, на семействата, загубили своите близки, и на целия български народ. Мислите ни са с всички засегнати и пожелаваме на ранените пълно и бързо възстановяване. Словакия е солидарна с България в този труден момент“, заяви Пелегрини в Х.

Ферит Ходжа: Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите

Министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа също отправи послание към българските власти и граждани. „Трагичната катастрофа в България, която отне много човешки животи и остави други ранени, ме изпълва с огромна тъга. Мислите ни и искрените ни съболезнования са със семействата и близките на жертвите, както и с народа и правителството на България. Искрено пожелаваме бързо и пълно възстановяване на всички пострадали и сили на всеки, засегнат от тази трагедия“, заяви Ходжа.

Едгарс Ринкевичс: Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си

Президентът на Латвия Едгарс Ринкевичс изрази съпричастност към семействата на загиналите „С голяма тъга научих за трагичната пътна катастрофа в България. Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на хората, загубили живота си. Мислите ми са и с ранените, на които пожелавам бързо възстановяване“, написа той.

Маргус Цахкина: Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване

Естонският външен министър Маргус Цахкна също изрази подкрепа за пострадалите и техните семейства. „Покъртителни новини от България. Мислите ми са с всички засегнати от ужасната катастрофа на магистралата. Искрените ми съболезнования на хората, загубили свои близки. Мисля и за ранените и техните семейства с надеждата за пълното им възстановяване“, заяви Цахкна.

Кястутис Будрис: Изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби

Министърът на външните работи на Литва Кястутис Будрис изрази съболезнования към близките на жертвите и благодари на спасителните екипи. „Най-искрените ми съболезнования на семействата на жертвите на трагичната катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в България и на целия български народ. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и изразяваме искрената си благодарност и уважение към спасителите и служителите на спешните служби, които се отзоваха на тази трагедия“, посочи Будрис.

18:26

Над 100 коли на Браншови съюз „Пътна помощ“ разчистват след катастрофата

Над 100 специализирани автомобила на Браншови съюз „Пътна помощ“ са на мястото на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, за да помогнат за извозването на катастрофиралите превозни средства. Това заяви председателят на сдружението Димитър Михайлов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По думите му започва преместването на авариралите автомобили към места, определени от органите на реда. „Пострадалите и загиналите вече са извозени, а екипите на сдружението очакват допълнителни указания от МВР”, обясни той. Михайлов обясни, че операцията се извършва изцяло доброволно и безвъзмездно, като всеки от участниците сам покрива разходите си.

Той уточни, че при извозването ще бъдат записвани регистрационните номера на всички преместени коли, за да се гарантира сигурността им и да се запази целостта на личните вещи на пострадалите, които са останали в автомобилите.

Михайлов посочи, че според него намалената видимост вероятно е сред причините за тежкия инцидент, но подчерта, че не може да даде категоричен отговор за обстоятелствата около катастрофата.

Целта на доброволците е автомагистрала „Тракия“ да бъде освободена до сутринта. „Ще се справим до сутринта, стига органите на МВР да ни разрешат да започнем скоростно преместване на автомобилите. Планът ни е магистралата да бъде освободена“, заяви още Димитър Михайлов.

18:24

Кои са другите верижни катастрофи по българските магистрали през годините

Това не е първата тежка верижна катастрофа на българска магистрала. 

Тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“, 8 октомври 2015 г.

В тунел „Витиня“ на магистрала „Хемус“ става тежък верижен удар. При изключително хлъзгава настилка, лошо осветление и липса на достатъчна вентилация в тунела се стигна до сблъсък между бус и тир. Около 50 коли и камиони се удрят в тях. Трагедията отне живота на трима души, а 14 души останаха с тежки физически и психически травми.

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Край Вакарел на АМ „Тракия“, 5 юли 2017 г.

Мащабна верижна катастрофа с над 40 автомобила в района на Вакарел, около 25-ия километър на магистрала „Тракия“ в посока София. Причината е гъстата мъгла в района и несъобразената скорост. При инцидента загива един човек, а над 30 са ранени.

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На АМ „Струма“, 5 февруари 2019 г.

В района между Сандански и село Дамяница, при гъста мъгла и несъобразена скорост, над 20 автомобила попаднаха във верижна катастрофа около 8 часа в платното за София. Тогава един мъж загина, а други 14 бяха ранени. Електронните табели на магистралата не бяха предупредили за мъглата в района. 

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18:15

Св. Синод изрази своите съболезнования на семействата и близките на загиналите

„С дълбока скръб и болка приехме вестта за двете тежки пътнотранспортни произшествия, станали в ранните часове на 10 ноември на автомагистрала „Тракия“, които отнеха свидни човешки животи и потопиха в скръб и страдание десетки семейства”, пишат в позиция от Св. Синод по повод катастрофата. 

Публикуваме цялата им позиция: 

Съпричастни сме към тяхната неизмерима болка и отправяме гореща молитва към Всемилостивия Бог да им дарува утеха, духовни сили и крепка вяра, за да понесат тежкото изпитание, което ги е сполетяло.

В мигове като този човешките думи са безсилни да изразят дълбочината на скръбта от загубата на нашите ближни. Но като християни ние имаме своята надежда в Господа Иисуса Христа, Който ни уверява: „Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее“ (Йоан 11:25).

Молим се Господ да упокои душите на загиналите в място светло, в място злачно, в място прохладно, където няма болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен, и да ги приеме в Своите небесни обители.

Св. Синод призовава боголюбивия клир, монашеството и всички верни чеда на Българската православна църква, както и всички наши сънародници, да възнесат усърдни молитви към Бога за упокоение на загиналите, за здраве и скорошно възстановяване на пострадалите и за утеха на техните семейства и близки.

С отеческа загриженост се обръщаме и към всички участници в движението по пътищата: нека бъдем благоразумни, внимателни, търпеливи и отговорни! Нека помним, че човешкият живот е драгоценен Божи дар, който сме призвани да пазим. Нека с всяко свое действие на пътя проявяваме грижа и любов към ближния, съзнавайки отговорността си както за собствения си живот, така и за живота на всички около нас.

Вярваме, че с Божията помощ, с общи усилия, с повече отговорност и взаимна грижа можем да предотвратим подобни трагедии и да съхраним живота и здравето на нашите ближни.

Бог да прости и упокои загиналите! На пострадалите да дарува здраве и сили, на скърбящите – утеха и надежда, а на всички нас – благоразумие, смирение и любов един към друг!

17:16

Какво казаха властта и АПИ за катастрофите, пострадалите и състоянието на пътя

Премиерът Румен Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, здравният министър Катя Ивкова и представители на АПИ коментираха действията на институциите след тежките верижни сблъсъци на автомагистралата.

Премиерът Румен Радев увери, че държавата е мобилизирала всички необходими ресурси за оказване на помощ на пострадалите. Той обяви, че 11 ноември ще бъде ден на национален траур в памет на загиналите. Министър-председателят съобщи и за подготовката на единен информационен център за пътна безопасност, който да осигурява обмен на данни между институциите в реално време и своевременно предупреждение на шофьорите за опасности. Радев призова трагедията да не се използва за политически цели, а усилията да бъдат насочени към пострадалите и техните семейства.

Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че внезапното влошаване на видимостта е сред основните обстоятелства, които се изследват във връзка с катастрофите. По думите му за кратко разстояние видимостта е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра. Той уточни, че ще бъдат проверени състоянието на пътната настилка, маркировката и предпазните съоръжения. Демерджиев обърна внимание и на липсата на пряка връзка в реално време между тол камерите и пътната полиция, която би позволила по-бързо предупреждаване за опасни условия.

Здравният министър Катя Ивкова съобщи, че след катастрофите 51 пострадали са били транспортирани до болници в Сливен, Ямбол и Бургас, като 13 от тях са били в тежко състояние. По-късно тя уточни, че пациентите са стабилизирани, но в Бургас продължава сложна операция на един от ранените. При необходимост държавата има готовност да организира въздушна медицинска евакуация. Ивкова благодари на лекарските екипи за бързата реакция и обяви, че финансирането за довършването на новия болничен корпус в Ямбол е осигурено, като се очаква строителството да приключи през 2027 г.

Членът на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов обясни, че участъкът, в който станаха катастрофите, досега е бил определян като намиращ се в добро състояние. Преди около две години там е извършено преасфалтиране на активната лента. След приключване на следствените действия ще бъдат взети проби от настилката и ще бъдат изследвани видимите деформации. Ще се установява и кога за последно е обновявана пътната маркировка. Ангелов заяви още, че според него ремонтът на мостово съоръжение в района не е повлиял на директно преминаващия трафик. Очаква се дейностите по него да приключат на 23 ноември.

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17:16

НСлС пое разследването на катастрофите на „Тракия“, назначени са два вида експертизи

Националната следствена служба пое разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, отнели живота на 11 души. Решението е взето заради сложността на случая и необходимостта от задълбочено изследване на обстоятелствата, довели до трагедията. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол.

Първоначалните действия са извършени от служители на Областната дирекция на МВР в Ямбол. След огледи на мястото на произшествията и разпити на свидетели наблюдаващият прокурор е поискал разследването да бъде възложено на НСлС. Искането е одобрено с постановление на изпълняващия функциите главен прокурор.

На мястото на катастрофите вече работят десет следователи и трима криминалисти, подпомагани от мобилна криминалистична лаборатория. Продължават разпитите на очевидци, а районът на сблъсъците се обследва повторно, включително с помощта на дрон.

Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофите и факторите, допринесли за тях. Назначени са и съдебномедицински експертизи на загиналите, които ще определят точните причини за смъртта им. Подобни изследвания ще бъдат направени и на всички пострадали. Експерти ще оценяват и размера на материалните щети. В разследването ще съдейства и Апелативната прокуратура в Бургас, която ще оказва допълнителна методическа помощ.

15:53

„Спартан” остава в готовност на авиобаза „Безмер”

На летището в Бургас пристигнаха два самолета „Спартан” с медицински екипи. Един от тях все още се намира на авиобаза „Безмер” в готовност. Въздушна линейка не успя да кацне край мястото на инцидента заради гъстата мъгла сутринта.

14:55

Опашка от желаещи да дарят кръв

Здравното министерство увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв за оказване на спешна медицинска помощ. Въпреки това от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ предприеха кампания по кръводаряване. Отзоваха се много хора от Сливен.

По-късно опашка от желаещи да дарят кръв се изви пред Трансфузионната хематология в ДКЦ - 2 в Сливен.

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Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

„Някои от пациентите се нуждаят от спешно кръвопреливане. Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч. в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”, който се намира на първия етаж на ДКЦ - 2, бившата Трета поликлиника”, уточняват от лечебното заведение.

„С дъщеря ми гледахме новините и тръгнахме веднага. Трябва да се проявява човещина. Много съм щастлива, че има толкова много хора, които ще откликнат и ще помогнат. Трябва да го правим и без такива трагедии“, казва един от кръводарителите.

Друга кръводарителка обясни, че е изненадана колко много хора идват да дарят. „Аз съм с рядка кръвна група и съм диспансеризирана в кръвния център”, заяви тя.

„Отвън има много чакащи. Чакаме и група от Нова Загора. Екипа се справя не само защото взема кръв от кръводарителите, но и имаме достатъчно кръв в експедицията”, обясни директорът на Центъра по трансфузионна хематология в града д-р Павлина Щилянова.

Най-много от пострадалите от катастрофата са настанени в болници в града. 20 от тях се намират МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”, а 9 - в МБАЛ – Сливен към ВМА. Четирима ранени остават в тежко състояние в реанимацията на сливенската областна болница. Общият брой на ранените в местните лечебни заведения е 33. 

14:48

Последна информация за състоянието на ранените

Общо 51 души са транспортирани до болници след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от здравното министерство. От тях 13 са с тежки наранявания, а един от пострадалите е подложен на сложна операция в Бургас. 

Най-много пациенти са приети в лечебните заведения в Сливен – 33 души. Други 11 са транспортирани в Ямбол, а седем – в Бургас.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова изрази съболезнования към близките на загиналите и благодари на медицинските екипи, служителите на МВР и Министерството на отбраната за бързата реакция и координацията при спасителната операция.

Здравните власти поддържат готовност за организиране на медицински транспорт, включително по въздух, ако състоянието на някой от пострадалите го наложи. Мобилизирани са няколко болници в София, а лечебни заведения в Пловдив, Стара Загора и Хасково също имат готовност да окажат съдействие. 

Здравният министър увери, че лечебните заведения в региона разполагат с необходимите количества кръв и кръвни съставки за оказване на спешна медицинска помощ. Още сутринта е била осъществена координация с Националния център по трансфузионна хематология, като при необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни количества и от София. 

Въпреки това от болницата в Сливен предприеха кампания по кръводаряване, на която се отзоваха много хора. Призиви за кръводаряване имаше и от болницата в Бургас. Катя Ивкова обясни, че това са превантивна мерки за попълване на запасите, а не сигнал за недостиг.

Деветима пострадали са приети за лечение в МБАЛ – Сливен към ВМА. От лечебното заведение съобщават, че пациентите са със средно тежки травми, без опасност за живота. При необходимост двама може да бъдат транспортирани в сряда до МБАЛ - София към ВМА. 

От ВМА съобщават, че в спасителната и евакуационната дейност са участвали два медицински екипа от МБАЛ – Сливен към ВМА и три екипа за медицинска евакуация (МЕДЕВАК) от ВМА, които са осигурили необходимата медицинска помощ и транспортирането на пострадалите.

От болницата в Сливен предприеха кампания по кръводаряване в диагностично-консултативен център наблизо, въпреки че от здравното министерство казаха, че има достатъчно кръв за всички пострадали на „Тракия”. На призива на болницата се отзоваха много хора от Сливен.

Един мъж е починал минути, след като е приет в шокова зала в болницата в Ямбол. Други 8 са настанени в различни отделения на болницата, част от тях в тежко състояние в реанимация. Другите са в отделението по ортопедия. Един от пациентите беше транспортиран към болница в Сливен. Други двама - един лекар и румънски гражданин - към болница в Бургас с линейки, които бяха изпратени специално за целта.

14:32

Екипи на БЧК пристигнаха на мястото на трагедията

Екипи на Българския Червен кръст от Сливен и Ямбол оказват помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите. Те осигуряват също вода и храна на хората, които имат нужда от помощ.

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Снимка: БЧК

Екипи от съседни области са в готовност да се включат, ако се наложи допълнителна подкрепа. Представителите на Червения кръст ще останат на място, докато има нужда от тяхната помощ.

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Снимка: БЧК

От Българския Червен кръст изразиха съболезнования на близките на загиналите и подкрепа за всички пострадали. От организацията призовават шофьорите да използват обходните маршрути, да карат внимателно и да спазват указанията на „Пътна полиция“.

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Снимка: БЧК

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