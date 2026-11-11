Към момента е твърде рано да се посочи кой носи отговорност за тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Това заяви адвокат Силвия Петкова в ефира на „Твоят ден“. По думите ѝ ключова за разследването ще бъде автотехническата експертиза, която трябва да установи причините за всеки отделен сблъсък. Все още се установяват водещите причини за тежкия пътен инцидент, при който загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

„В повечето случаи това е въпрос за комплекс от условия - намалената видимост, мокрият асфалт, които се отразяват на времето за реакция и за спиране“, обясни тя. Експертизата трябва да изясни дали някой от водачите е шофирал с превишена или несъобразена с условията скорост. Петкова посочи, че близките на загиналите могат да се включат в наказателното производство като частни обвинители и да предявят граждански искове за претърпените болки и страдания.

Според председателя на Съюза на българските автомобилисти Емил Панчев основният фактор за тежките последици е движението с несъобразена скорост. Той отбеляза, че видимо пътната маркировка и настилката изглеждат в добро състояние, но окончателните изводи трябва да бъдат направени от разследващите.

Панчев посочи възможността за въвеждане на интелигентни системи за предупреждение - датчици, електронни табла и светлинни сигнали, които да информират водачите за мъгла, заледяване или други опасности. „Изостанали сме, както в много неща в нашата страна, и с пътната безопасност. Тук е мястото да кажем, че такива стратегии се правят, но в крайна сметка ги изпълнява човек. Самият водач трябва да е възпитан да изпълнява Закона за движение по пътищата“, коментира той.

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