Началото на седмицата бе белязано с невероятно шоу на сцената на „Като две капки вода“, а участниците в култовото предаване на NOVA развълнуваха зрителите в залата и пред екраните с невероятни си имитации, силни емоции и много танци за седми пореден понеделник. Куп български звезди гледаха на живо имитации на самите себе си или се включиха в спектаклите на сцената. Сред тях бяха Група Б.Т.Р. и P.I.F., Константин, Борис Дали, Илиян, Жени Калканджиева, продуцентът на предаването Маги Халваджиян и вокалният педагог Етиен Леви. Към обичайния състав на журито в лицето на Хилда Казасян, Юлиян Вергов и Фънки, се присъедини вокалистът на БТР - Наско, готов да оценява трудните превъплъщения.

Най-силната емоция чрез музика предаде Дарин Ангелов в образа на незабравимия музикант, певец и автор на песни Димо от P.I.F. Изпълнението на „Приказка“ донесе втора поредна победа за актьора, а дългите аплодисменти от цялата, изправена на крака зала, бяха и в памет на Димо. “Това е страхотен момент. Благодаря ви!“ – сподели през сълзи съпругата на Димо Люба, която също бе в студиото. На мястото на музикантите от P.I.F., които гледаха изпълнението от публиката, на инструментите на сцената до Дарин застанаха Маги Халваджиян, Етиен Леви и водещият Герасим Георгиев – Геро.

Началото на вечерта беше поставено с гръм и трясък от Краси Радков, който вдигна студиото на крака в образа на аржентинския музикален проект King Africa. След песента, която остави Краси без дъх, танцовите стъпки пое Руслан Мъйнов, който изпробва уменията си по италиански език с хитовото парче на певеца и актьор Руши - „Il Ritmo Del Mio Cuore”.

В четвъртия си мъжки образ Мариана Попова запя с един от най-разпознаваемите гласове на българската рок сцена – този на Наско от Б.Т.Р. В представянето й на сцената се включиха музикантите от групата и Жени Калканджиева, която участва в клипа към песента „Да погледна в теб“. „Аз не мога да коментирам. Трябва да си търся нова група и след тази вечер ще бъда уволнен, защото Мариана се справи страхотно“, каза Наско за имитацията. Водещите Рачков и Геро отново разсмяха зрителите с шегите си към Фънки, защото Крисия излезе под прожекторите в образа на близкия му приятел Константин. Цялата зала запя, когато към нея се присъединиха Борис Дали и Илиян, част от култовото трио БИК.

Сцената отново се превърна в парад на имитациите на световни звезди и български легенди. Моню заблестя на сцената като една от иконите на поп музиката – Мадона. Заедно с “Funky Monkeys” ,той не скри и танцувалните си умения. Пред сложна хореография със стъпките на Краля на попа Майкъл Джаксън се изправи Алисия. Примата на българската естрада Лили Иванова се появи за втори път на сцената на „Като две капки вода“, но този път в образа й влезе Есил Дюран. “Ти направи съвършената имитация“, коментира Хилда след изпълнението, което изправи публиката на крака.

Анелия изненада журито с нестихващата си енергия в образа на Кейт Флинт, вокалист на английската група The Prodigy. В пълен контраст с нейното изпълнение, шоуто продължи с морски бриз и мирис на море, когато Александър Сано затанцува култовия танц на момичетата от Las Ketchup. Публиката в залата, завладяна от доброто настроение, се присъедини към хореографията.

В края на вечерта, Бутонът на късмета отново изненада всички. Мариана ще бъде Тейлър Суифт, В обувките на Уитни Хюстън ще влезе Крисия, Руслан ще излезе на сцената като Янка Рупкина, Анелия ще се превъплъти в Дара, под прожекторите Сано ще излезе като Стефка Берова и Йордан Марчинков, Алисия ще запее като Руслан Мъйнов, Моню Монев ще влезе в образа на Чарли Чаплин, тежката задача да имитира Modern Talking се падна на Краси, Есил ще бъде Братя Мангасарян, а Дарин ще излезе като Wes.

Първи на сцената тази вечер излезе Краси Радков, на който се падна нелеката задача да се преобрази в краля на Африка. King Africa е проект на аржентинска музикална група, сформирана през 90-те години на миналия век, която получава световно признание с кавър версията на песента „La Bomba“ от боливийската група Azul Azul.

„Трябва да изиграя крал, но той си е като мен. Мога да произнасям думите, но не ги разбирам. Има височини и ниски тонове, които ще ме затруднят.“, категоричен бе комикът.

След него сцената щурмува актьорът Руслан Мъйнов, който се преобрази в харизматичния български поп изпълнител Руши Виденлиев и изпя песента „IL Ritmo Del Mio Cuore“. Това е третият сингъл от първия албум на обичания певец, актьор, автор и режисьор, който се превърна в летния хит на 2003 г.

„Сексапилът се дава от Господ, а не се научава. Танцът няма да ми се отдаде, но ще види човекът, че като него никой не може да го направи“, категоричен е актьорът.

На Марияна Попова отново се падна нелеката задача да влезе в мъжка роля и да се преобрази в Наско - фронтмена на най-яката българска рок банда Б.Т.Р. Певицата изпълни заедно с рок музикантите популярната песен „Да погледна в теб“. Ще се появи ли Жени Калканджиева като в оригиналното видео, предстои да видим.

„Надали има в България човек, който не обича Б.Т.Р. Притесних се когато видях Наско, а песента е трудна. Надявам се да успея да съчетая характерните движения на Наско и да не забравя текста. В личното ми творчество пея лежерни неща, докато тук се сблъсквам с доста бързо темпо“, категорична бе тя.

Емблематичната песен „Палатка“ на легендното трио на българската поп и фолк музика ще е предизвикателството пред Крисия. Борис Дали, Илиян и Коцето бяха отличени за парчето, което се превърна в песен на 2010 г. Късата клечка според всички, тъй като ще й е безкрайно трудно да се въплъти в майстора на купона.

„Ще се опитам да докарам лежерния, небрежен образ на Коцето. Надявам се Фънки да припознае другото любимо Коце в мен“, сподели Крисия.

А Моню Монев се преобрази в кралицата на поп музиката Madonna, като изпълни най-продавания сингъл на изпълнителката „Hung Up“, който достига почти 10 милиона копия. Песента е планирана като част от мюзикъл, по който певицата работи, вдъхновена от звученето на 70-те години – ерата на диското. Тя е част от албума „Confessions on a Dance Floor“, издаден от 2005 г и е базирана на ноти от известната песен на „ABBA“- „Gimme! Gimme! Gimme!“ С нея Madonna закрива всеки свой концерт от последните турнета.

„Трябва да имам в главата си текст, звукоизвличане, няма да го наричаме пеене. Мадона е много привлекателна, секси и за съжаление въпреки усилията ще изглеждам пародийно. Подхождам сериозно, смазвам с грес ставите и танцувам“, разкри актьорът.

Бутонът на късмета отреди на Есил Дюран да изпълни прекрасната балада „За тебе бях“ на примата на българската естрада Лили Иванова. В нежната и чувствена песен се пее за любовта, която изпълва със смисъл и чувства, и успява да докосне всяко едно сетиво у слушателите.

„Знам колко взискателни са хората, когато пееш Лили Иванова. Трябва да изпълня песента перфектно. Ако отвътре не съм Лили ще стане като кукла на конци. Цялата седмица съм много тревожна. В гените и клетките на кръвта ни има Лили Иванова. Много пъти слушах песента, но не само нея, а и много нейни концерти. Ще направя събирателен образ и ще изпълня песента с много любов“, сподели Есил.

Алисия се изправи пред сериозно предизвикателство с популярното рок парче на поп рок иконата Michael Jackson „The Way You Make Me Feel“, което е от седмия албум на изпълнителя Bad, продуциран от Куинси Джоунс. Видеото към песента е дълго почти 10 минути с невероятна хореография, в която Майкъл танцува с модела Татяна Тумбцен.

„Огромно предизвикателство е да изпълня тази песен. Но той е велик танцьор, и при него е цялостно поведение. Ще се постарая да дам поне една частица от края па попа. Изгледах всички, които са го имитирали, но това е много сложен образ. Песента ще я изпея, защото го харесвам от дете“ коментира Алисия.

Английската група The Prodigy и песента им „Breathe“ се превърнаха в истинско предизвикателство за Анелия, на която се наложи значително да излезе и да пречупи същността си като влезе в обувките на Кейт Флинт. Въпреки че Firestarter се води за тяхно емблематично парче, „Breathe“ е изпята за първи път в Pionir Hall в Белград и се превръща в емблематична за сръбските младежи.

„Много съм енергична, но тук няма толкова пеене, а има повече образ. Представям си, че съм вътре в камерата. Безумно е това, което трябва да изиграя. Според мен трябва да взема лекарства, но не съм сигурна какви. Трябва да се докара емоцията и състоянието на певеца“ коментира Анелия.

След нея сцената щурмува водачът във временното класиране Александър Сано, който изпя известния сингъл на испанската дамска поп група, създадена от Мануел Руис Las Ketchup – „Asereje“. Песента се превръща в тотален хит и оглавява първото място в десетки държави, а танцът продължава да се изпълнява и до днес. Трети женски образ е предизвикателството пред Сано.

„Най-важното е да излезе енергията от тази песен. Танцът е в графа хумореска и се надявам от дефекта да стане ефект. Тъй като съм по-грозна жена, предполагам, че ще съм някоя от по-грозничките“, сподели Сано.

Дарин Ангелов надмина очакванията на зрителите с майсторското си изпълнение на първия голям хит на P.I.F. - „Приказка“ От издаването си през 2000 г. до днес, парчето остава една от най-обичаните и популярни български песни.

„Много актьорско парче. Влиза леко във фразите, като монолог. Тялото ми е статично, но енергията и емоцията е вътре в него. Най-трудно ще ми е да овладея емоцията и то при песен на приятел. Чувствам тежка отговорност при тази задача. Искам да успея да пратя към публиката тази енергия, която изпращаше Димо – тя е чиста и неподправена“, сподели актьорът.

