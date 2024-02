С блестящ спектакъл и страхотни изпълнения започна дванадесетият сезон на „Като две капки вода“ този понеделник по NOVA. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро поставиха летящо начало на сезона със специално видео, в което се приземиха с парашути пред студиото. Двамата посрещнаха журито в състав Хилда Казасян, Димитър Ковачев – Фънки, Веселин Маринов и най-новото попълнение – поп звездата Любо Киров.

С невероятни музикални изпълнения се представиха и новите осем участници в сезона. Тази година за титлата „Най-добър имитатор“ ще се борят талантливите актьори Иво Аръков, Владимир Зомбори и Елена Атанасова, един от най-разпознаваемите и любими рок певци у нас – Наско от Б.Т.Р., темпераментната поп-фолк изпълнителка Мария, победителката в X-Factor Християна Лоизу, моделът и инфлуенсър Джулиана Гани и естрадната легенда Панайот Панайотов.

В първата вечер победата грабна Владимир Зомбори с безупречната имитация на Джъстин Тимбърлейк. Актьорът показа и завидни танцувални умения с хита „Sexy Back”. „Затова толкова обичам да има актьори на сцената. Тази имитация, тази премерена енергия, прекрасно пеене – очертава се невероятен сезон”, коментира Хилда Казасян след изпълнението му.

Първи на сцената в новия сезон излезе Иво Аръков, който се превъплъти в R’n’B изпълнителя PitBull и изпълни хита му Fireball. “Абсолютно безапелационно откриване. Бях сигурен, че актьорската игра ще я има, но ти пресъздаде и пеенето страхотно”, каза Любо Киров след представянето. Веднага след него нежната Християна Лоизу бе избрала за свое дебютно изпълнение в „Като две капки вода“ Селин Дион, а комплиментите от Веселин Маринов бяха красноречиви: „Вие сте уникална певица. В един момент наистина си мислех, че това е гласът на Селин Дион“. Фолк-певицата Мария се развихри на сцената в дрехите на звездата Елени Фурейра и на песента, с която кипърката представи страната си на „Евровизия“.

Наско беше безкомпромисен в образа на Стивън Тайлър, а до него като Аеросмит бяха и музикантите от Б.Т.Р. „Страхотно е, че си тук. Ти направи тази песен не с твоя тембър, а с този на Стивън Тайлър“, каза Хилда Казасян. Актрисата Елена Атанасова избра да влезе в бунтарския дух на пънк и рок певицата P!nk. Тя показа цялата енергия на русата изпълнителка, а това донесе и страхотни коментари от журито: „Ти демонстрира голямо актьорско майсторство в тази песен, браво!“, сподели Любо Киров. Джулиана Гани излезе за първи път на сцената като поп-фолк легендата Тони Дачева и песента „Шоколади, бонбони“. „Прекрасно се представи, много ме развълнува и много се забавлявах“, коментира Тони Дачева, която гледа имитацията от първия ред. Последен излезе Панайот Панайотов, който пресъздаде една от най-известните световни музикални звезди – Том Джоунс. „Адмирации за този неуморен глас. Вие сте в страхотна форма“, впечатлен от изпълнението му бе Любо Киров.

Следващият понеделник в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят новите 8 образа, в които ще влязат звездните участници. Бутонът на късмета отреди Джулиана Гани да бъде Дженифър Лопез, Мария ще изпълни Лили Иванова, Иво Аръков ще трябва да имитира Кичка Бодурова, Християна Лоизу ще се превъплъти в Шакира и Риана, Наско ще сложи костюма на Лучано Павароти, Елена Атанасова ще влезе в света на Гери Никол и 100 Кила, Панайот Панайотов ще трябва да танцува и пее като Тина Търнър, а победителят Владимир Зомбори ще се превърне в Адел. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от втората вечер? – разберете следващия понеделник от 20:00 ч. по NOVA.

Първи на сцената тази вечер излиза риалити звездата, водещ и актьор Иво Аръков. Той ще се превъплъти в образа на американския рапър, певец, автор на песни и актьор от Маями - Pitbull. Иво ще изпълни неговата огнена и енергична песен „Fireball“, със заявката да покаже, че освен добър актьор, притежава и умението да имитира. Звездата на актьора изгрява в „Кецове“, но участва и в продължението на „300“, както и в редица турски сериали.

„Много ми допада песента, защото е годината да Дракона и искам хората да се забавляват“, сподели Иво Аръков.

„Страхотно начало и както винаги в предаването сякаш избухва вулкан“, е мнението на Фънки. „Абсолютно безапелационно откриване и беше много добър в пеенето“, добави Любо Киров.

Певицата Християна Лоизу ще трябва да покаже сериозни вокални данни с избора си да влезе в обувките на канадската певица Celine Dion изпълнявайки баладата "It's All Coming Back to Me Now". Песента е написана от Джим Стаймън в опит да създаде най-страстната и романтична песен, като самият той признава, че се е вдъхновил от романа на Емили Бронте „Брулени хълмове“. Въпреки че в гласа на Християна има повече слънце, ще и се наложи да разкрие тъмната страна на любовта.

„Страхувам се от мъжките образи, защото гласът ми е висок и чист. Избрах си за първи образ Селин Дион и много я гледах и репетирах“, сподели Християна Лоизу.

„Радвам се да ви видя и да видя пълна зала. Пожелавам си този сезон да бъде лек и приятен за всички“, каза изпълнителката.

„Пеете добре, но това е една скучна песен на Селин Дион. Искам да видя как горите в „Капките“, но Ви пожелавам успех“, коментира Фънки.

„Обичам вашия глас. Впечатлен съм и вие сте уникална певица. Аз харесах всичко, което видях на сцената“, сподели Веселин Маринов.

Младата театрална надежда Владимир Зомбори, когото зрителите познават от филмови заглавия като “Воевода”, “Миграцията на паламуда”, “В сърцето на машината” ще се наложи да разкрие своята секси страна, избирайки да влезе в образа на американския поп и ритъм енд блус изпълнител Justin Timberlake, който има спечелени 10 престижни награди „Грами“. За песента “SexyBack”, която Зомбори ще представи, Тимбърлейк печели наградата “Грами” за “Най-добра денс песен” през 2007 г.

“Много ми харесва Джъстин Тимбърлейк и ми се иска да го имитирам”, признава Зомбори.

“Това, което видях е покъртително в поожителния смисъл. Задавах си въпроса от къде имаш тази кондиция, за да пееш и танцуваш. Абсолютно разцепи тази вечер”, категоричен е Любо Киров.

Следваща на сцената излиза звездата на попфолк музиката у нас - Мария, на която се падна нелеката задача да се превъплъти в певицата с уникални гласови възможности Eleni Foureira. Мария изпълнява песента „Fuego”, с която гръцката певица и танцьорка представи Кипър на Евровизия 2018 година. Кипърската богиня Eleni направи фурор с участието си, а песента й се превърна в абсолютен хит.

“Истината е, че много се вълнувам и това е предизвикателство за мен. За първи лайв избрах нещо, което е близко до мен, защото нататък не се знае какво ще ми се падне”, признава Пепеляшката на попфолк музиката.

“Възхитително представяне и много добре подбрана песен. Настроението бе предадено невероятно добре от Мария”, възхити се Фънки.

“Сигурен съм, че се вълнуваш, но изпя песента много добре”, допълва Веселин Маринов.

Българската роклегенда Атанас Пенев или познат като Наско вокал на групата БТР избира да влезе в обувките на Стивън Тайлър от Aerosmith. Рокгрупата е считана за една от най-значимите и определящи за развитието на хардрока и вече над 50 години на сцена. Наско изпълнява песента на “Living on the Edge”, която е вдъхновена от бунтовете в Лос Анджелис, които следват след оправдаването на полицаи след побой на тъмнокож. Самата песен е за живота на ръба, но както Тайлър споделя че му харесва да е там и да вижда какво има от другато страна, но това място е страшно за мнозина.

“Благодарен съм за поканата и като певец ще се опитам да компенсирам липсата на актьорски качества с гласови данни. Не съм изпълнявал тази пасен от 26 години, но винаги ми е била на сърцето. Ще се опитам да го изимитарам като глас и като артиста, къкъвто е той”, признава Наско.

“Имам късмета да живея във времето на БТР. Един от най-големите почитатели съм им. Израснали сме с тази музика, любим жанр ни е и се радваме, че сте тук”,каза Веселин Маринов.

“Голямо предизвикателство е, какво ще ти поднесе колелото на късмета”, допълва Любо Киров.

“Невероятното е, че направи песента не с твоя тембър”, сподели мнението си Хилда.

“Страшно трудно ще ти е, защото ти си изявен певец и ще се наложи да дадеш всичко от себе си”, прогнозира Фънки.

“Направи Тейлър с всичките му движения и трябва да забравиш за всичките си притеснения”, се включи с коментар Маги Халваджиян.

Една от най-любимите сатирични актриси, позната на зрителите като Марианчето от сериала на NOVA - “All Inclusive” – Елена Атанасова ще предизвика музикалните си умения и със сигурност ще спечели публиката и журито с комедийния си талант. Актрисата от “Сатиричния театър” ще изпълни песента “So What” на американската поп и рок изпълнителка Алиша Бет Мур или позната с псевдонима PINK. Елена ще трябва да използва актьорския си талант, за да наподоби екстравагантната външност и наперено излъчване на винаги пълната с енергия певица.

“Чувствам се вълнуващо, сияйно, еуфорично. Мечтая си отдавна да участвам в шоуто, но сега дойде момента. Искам да ми се падат образи, които да ме провокират и се чувстам удобно в баладичните парчета”, споделя Елена.

“Обичам такава музика и когато си добър актьор като теб, успяваш да се справиш и да уловиш детайла”, коментира Веселин Маринов.

“Абсолютен филм и невероятно актьорско майсторство. Най-доброто за тази вечер”, допълва Любо Киров.

Риалити звездата, инфлуенсър и модел Джулиана Гани е изправена пред сериозно предизвикателство да покаже вокални способности, влизайки в образа на любимата българска попфолк певица Тони Дачева. Считана на първата дама на попфолка, Тони започва кариерата си като солистка на оркестър “Кристал”, а преди 30 години с Мустафа Чаушев записват един от най-големите попфолк хитове от 90-те години на ХХ век – “Шоколади, бонбони”. Ще успее ли Джулиана, известна с купонджийския си характер да пресъздаде атмосферата в зората на попфолка?

“Капките” са ми любимо предаване и ще се поизпотя доста, но е сигурно, че ще дам най-доброто от себе си. Фънки ми е най-голямото притеснение. Спрях се на майката на попфолка Тони Дачева”, признава Джулиана Гани.

“Сякаш беше машина на времето и ме върна много назад, не само мен, но и всички фенове на попфолка. Изпя песента префектно и за мен беше чест да съм тук”, призна самата Тони Дачева.

“Джулиана пя абсолютно вярно през цялото време. Изборът ти беше направен, за да се забавляваш и това е страхотно. Пресъздаде атмосферата на видието”, каза Любо Киров.

“Изглеждате страхотно, но нека има повече танц и настроение”, допълва Фънки.

Най-възрастният участник в “Като две капки вода” Панайот Панайотов, печелил в две поредни години конкурса “Златният Орфей” ще покаже, че за музиката и изкуството възраст няма. Певецът, изпълнил едни от най-големите и вечни песни като “Обич”, “Шопкиня”, “Здравей, обич моя” и много други, няма да се затрудни да се преобрази в легендата Сър Tom Jones, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца “I’ll Never Fall In Love Again”. Джоунс е смятан за един от най-великите певци на всички времена, с мощен глас, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди, включително ценното рицарско звание, присъдено му от кралица Елизабет II през 2006 г.

“Ще вляза в ролята си и ще се отпусна, въпреки че все още ми е тегаво. Искам да събудя публиката с песента на Том Джоунс”, каза Панчо - момчето, което говори с морето.

“Много съм щастлива, че сте тук и съм впечатлена, че сте избрали да имитирате младия Том Джунс”, сподели Хилда Казасян.

Адмирации за този възхитителен глас. За това изпълнение музикалните експерти биха казали, че е перфектно”, каза Любо Киров.