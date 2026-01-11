Смолян е град с републикански и общински пътни артерии. Областно пътно управление и община Смолян поддържат пътищата при зимни условия с опесъчаване, което виждате от приложения материал. Положението е вече нетърпимо от години. Здравето на хората става все по-застрашено. Живеят сред огромен прахоляк. Смешни са изявленията на местната власт, че искат да развиват туризъм в Смолян. Кой ще иска да идва в мръсен град, който е посипан в пясък, а въздухът е прахоляк. Снимките са от днес – 11.01.26 г. Живеещите в града не чуват и необходимата подкрепа за това от другите, защото: Мнения на медицинските лица в града - НЯМА. Реакция от институциите, свързани с околната среда и здравето - НЯМА. Становища от организациите, развиващи туризма в града - НЯМА. Мълчат също тамплиерите, архонтите и масоните в града. Мълчат свещеници и районни мюфтии.