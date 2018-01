Учени са открили 18 нови вида пеликанови паяци - паякообразни, които изглеждат също толкова абсурдно, колкото звучи и името им, предаде агенция ЮПИ. Животните са открити в джунглите на Мадагаскар от изследователи от природонаучен музей Смитсониън.

Експертите Хана Ууд и Николай Шарф са използвали екземпляри, събрани по време на собствени теренни разработки, както и паяци, открити при проучване за калифорнийската Академия на науките в САЩ, съобщава БТА.

The Pelican spider has elongated jaws & neck for catching other spiders. They're native to South Africa & Australia. pic.twitter.com/kMIqj9jE5h