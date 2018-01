Повече от 10 хиляди потребители бяха лишени от електроенергия в източната канадска провинция Ню Брънзуик заради дъждове и снеговалежи, съобщи телевизионният канал Си Би Си, цитиран от БГНЕС.

Зачестилите снеговалежи в Сахара свидетелстват за глобално затопляне (ВИДЕО+СНИМКИ)

Испанската армия помага на закъсали в снега шофьори

По данни на националното метеорологично бюро миналата нощ в югозападната част на региона са паднали между 50 и 100 мм дъжд – почти равни на месечната норма, което на места е довело до наводнения. След това, заради понижение на температурите, дъждът преминал в сняг. В резултат на наводненията и обледяването е имало масови повреди по електропроводите.

Три жертви и 29 пострадали от "Елинор" във Франция (СНИМКИ+ВИДЕО)

ЗИМЕН АПОКАЛИПСИС: Безпрецедентен циклон връхлита САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Шофьори палят огньове, за да се стоплят в задръстване (ВИДЕО)

Bruhhh This is what the weather looks like in Canada, this is my Cousins story on Snapchat 🇨🇦 pic.twitter.com/yGxPFjJ1B6