Бебе загина и 17 души бяха ранени, когато кола изскочи на тротоар на известната крайбрежна улица до плажа "Копакабана" в Рио де Жанейро.

Това съобщиха в четвъртък вечерта местните власти, цитирани от Франс прес.

Водачът "е загубил контрола върху автомобила си, качил се е на тротоара и е ранил 11 души", съобщи първо говорител на военната полиция в Рио, като изключи хипотезата за атентат.

Здравните власти в бразилския град след това съобщиха, че деветмесечно момиченце е загинало и общият брой на ранените е 17.

"Водачът обясни в полицейския комисариат, че е получил епилептична криза. В колата му бяха намерени лекарства за епилептици", каза полицейският източник.

"Полицията разследва случая, но очевидно не става дума за терористична атака", добави той.

