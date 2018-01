В социалните мрежи се появиха шокиращи кадри от американския град Сътън, щата Масачузетс.

БЕЗ СПИРАЧЕН ПЪТ: Ученически автобус се заби в сграда в Германия (ВИДЕО+СНИМКИ)

На тях се вижда как училищен автобус се пързаля неконтролируемо назад над 50 метра, завърта се перпендикулярно на улицата, а преди да спре събаря пощенска кутия и блъска спрял автомобил.

По време на инцидента в автобуса са пътували 29 деца. За щастие, няма пострадали, съобщава американската телевизия ABC. От полицията не смятат, че вината за инцидента е на шофьора.

Shocking video shows school bus carrying 29 children sliding down an icy street in Massachusetts, running over a mailbox and hitting a car. Thankfully, no one was injured. https://t.co/8IgD2Uu69D pic.twitter.com/thkSWYbrvs