Бившият баскетболист от NBA Ръсел Бътлър и съпругата му Лия Лабел загинаха при катастрофа в Лос Анджелис, пише в. „Дейли Мейл”.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Почина актрисата Мариана Аламанчева

38-годишният баскетболист е загубил контрол над джипа си „Рейдж Роувър”. Първо се е ударил в бордюр, а после се е преобърнал. Според полицията причината е, че е превишил лимита за скоростта двойно.

Франция скърби за Джони Холидей

A post shared by Rasual Butler (@rasualbutler8) on Jul 18, 2017 at 5:51pm PDT

BREAKING: Ex-NBA player Rasual Butler and his wife Leah LaBelle found dead in car crash, via @TMZ_Sports. pic.twitter.com/eMhH2A7zT0