Спорт, тренировки, здравословно хранене, мотивация, предпазване от травми, терапия. Това са само част от темите на семинар за активен начин на живот, който се провежда в България.

Третото издание на "Физкултура" ще се проведе на 10 март, събота, в Sofia Event Center. Сред основните лектори, които ще споделят опит и полезни съвети, са известният американски автор на тема фитнес, спортна психология и хранене Мат Фитсджералд, британската ултраатлетка и модел Кати Джейн Л'ерпение и избягалият 44 маратона в 44 държави за 44 дни Питър Томсън. Те, заедно с още лектори и водещи на уъркшопи, ще помогнат на всеки, занимаващ се със спорт, да научи нещо ново и да се мотивира.

Еднодневният семинар за активен начин на живот тази година ще бъде с още по-богата програма, с повече участници и в две зали. Тримата специални гост лектори за пръв път ще представят свои мотивиращи истории пред българска публика, ще дадат полезни съвети и ще отговарят на въпроси.

Мат Фитсджералд е експерт по спортна психология и консултант на някои от най-популярните здравословни марки за храни в света. Той е автор на книгата "How Bad Do You Want It?" ("Колко силно го искаш?"), която предстои да излезе в превод на български език.

Кати Джейн Л'ерпение, която е професионален модел, е единствената жена, прекосила самостоятелно Великата китайска стена. Предизвикателството й отнема 6 месеца, а изминатите километри са 4500. Сред впечатляващите постижения на Кати са преминаване от Белгия до Истанбул с велосипед, както и траверс на ледената шапка на Патагония, където е отново първата дама, справила се със задачата. За тези и други свои изпитания за физиката и психиката британката ще разкаже по време на семинара в София.

Питър Томсън е друг лектор от Великобритания, който миналата година посети България по време на свое благотворително предизвикателство - 44 маратона в 44 европейски държави за 44 дни. Маратонът на Питър в София беше 10-тият му поред. Каузата, за която британецът събира средства с проекта си, е насочена към хората с умствени и психични проблеми и цели да даде вдъхновение за предизвикване границите на мисълта и тялото.

Сред останалите лектори, които ще застанат на сцената в голямата зала на семинара, са единственият българин непрофесионалист, преплувал Ламанша - Стефан Иванов; преминалият пеша от Мексико до Канада Петър Ванев; спусналият се със сноуборд от връх Ленин Владимир Павлов; бягащият на дълги разстояния аржентино-италианец Хуан Пабло Савонити, който понастоящем живее в София и други обикновени хора, извършили необикновени неща.

Освен лекции, в програмата за първи път тази година са включени и полезни уъркшопи, които ще дадат интересна насока и практични съвети на интересуващите се от спорт и здравословно хранене.

