Президентът на Полша Анджей Дуда сравни членството в Европейския съюз с предишната окупация на страната му от Русия, Австрия и Прусия, информира "Франс прес", цитирана от БГНЕС.

Дуда заяви, че днес, като и през 123-те години между 1795 и 1918, когато поляците са били под окупация.

"В далечни столици решаваха вместо нас…вземаха парите, които печелим с труда си и всъщност ние работим заради други. Днес Полша е суверенна и независима и вярвам, че ще живеем все по-добре. Говорете за това с децата си", заяви Анджей Дуда в изявление по случай 100 години от възстановяването на националния суверенитет след Първата световна война.

