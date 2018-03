Кейти Пери предизвика гняв в социалните мрежи, след като целуна насила тийнейджър. И на него не му хареса. Странната ситуация се разигра по време на музикалния конкурс „American Idol”.

А жертва на „набезите” на певицата беше 19-годишният Бенджамин Глейз, който сподели, че се е почувствал много зле от целувката. Той я описа като „некомфортна”. Оказа се, че това е било първата целувка с жена в живота му и че той не я е искал.

„Аз исках да запазя това изживяване за първата си връзка. Исках да бъде специално. Ако тя ме беше попитала дали може да ме целуне, щях да й откажа”, заяви Глейз пред The New York Times.

„Знам, че много момчета биха се съгласили, но аз съм отраснал в консервативно семейство”, разказа той.

Нежеланата целувка дойде по време на прослушванията за предаването, които се записват предварително. Записът беше излъчен в неделя.

Младият Бенджамин, който работи като касиер, признава, че никога не се е целувал с жена, защото не може да го направи, ако няма връзка. Тогава Кейти Пери го вика при себе си и го приканва да я целуне по бузата. А когато той доближава главата си, тя бързо се извърта и го целува по устните. След това младежът се строполява на земята.

Imagine if a 33 year-old male artist tricked a 19 year-old female auditioner into a kiss like Katy Perry just did with that teenage guy. Would we all think it was cute? #AmericanIdol