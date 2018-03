Големият син на президента на САЩ Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши и съпругата му Ванеса, които са женени от ноември 2005 г. и имат пет деца, ще се разведат, съобщи "Организацията Тръмп", предаде Франс прес.

"След 12 години брак решихме да се разделим. Винаги ще имаме огромно уважение един към друг и към семействата ни. Имаме пет прекрасни деца и те остават наш приоритет", се казва в съвместно изявление на двамата съпрузи, които са на по 40 години.

Децата им са на възраст от 3 до 10 години.

