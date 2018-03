"Германия се опитва да поощри вътрешното потребление, за да компенсира силния си износ, но същевременно иска голямото търсене на стоките й да се запази", заяви канцлерът Ангела Меркел във видеообръщение, цитирано от "Ройтерс" и БТА.

По думите на Меркел, търговският излишък на Германия, който президентът на САЩ Доналд Тръмп подложи на атаки, намалява поради увеличаващото се вътрешно потребление, както и че правителството в Берлин ще продължи с усилията си да подпомогне тази тенденция.

