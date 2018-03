Стрелба беше открита в училище в източната част на американския щат Мериленд. Няколко души са ранени, съобщава CNN.

По непотвърдена информация от свидетели атаката е взела и една жертва. Пострадалите са най-малко трима.

Поредна жертва на стрелба в американско училище

От ръководството на гимназията "Грейт милс" заявиха, че сградата е затворена, а районът е отцепен.

Шерифът на Окръг Сейнт Мери, където се намира учебното заведение, потвърди за стрелбата в Twitter, но не съобщи подробности за нападението.

Гимназията има около 1600 възпитаници.

Here’s a look from the scene outside Great Mills High School in Great Mills, Maryland, which is currently on lockdown after a shooting at the school, St. Mary's County Public Schools says https://t.co/O0tm9C2l8X pic.twitter.com/2dJ05pghF6