Шестима души загинаха при експлозия в химически завод в чешкия град Кралупи над Вълтавоу, северно от Прага, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС. При инцидента има и много пострадали.

Rep.Ceca: almeno 6 morti e diversi feriti a seguito di un'esplosione avvenuta in un impianto chimico nella città di Kralupy nad Vltavou,a 25 km a nord di #Praga .Ancora ignote le cause pic.twitter.com/tXOi5b2WAR

По думите на Владимира Керекова, говорителка на противопожарните служби в Средночешката област, на място работят няколко екипа на службите. Има и множество линейки.

Ръководството на завода "Синтос" и компанията майка "Унипетрол" отказаха коментар за причината за експлозията, уточнява БТА.

