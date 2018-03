Приятели, семейство и познати на Стивън Хокинг се събраха днес да му отдадат почит на частно погребение в Кембридж, където британският учен прекара по-голямата част от своя изключителен живот.

Хокинг, който почина на 14 март на 76-годишна възраст, беше известен като атеист, но децата му Луси, Робърт и Тим избраха църквата на престижния университет в Кеймбридж, за да му кажат последно сбогом, информира "Франс прес", цитирана от БГНЕС.

"Животът и работата на нашия баща означава много неща за много хора, както за религиозни, така и за нерелигиозни", казаха децата му Луси, Робърт и Тим.

Актьорът Еди Редмейн, който изигра ролята на професора в биографичната драма "Теория за всичко" през 2014 г., беше сред подранилите. Той е един от седемте души, които произнесоха речи в памет на учения днес. Сред другите са големият син на Хокинг Робърт, физичката проф. Фей Доукър и кралският астроном лорд Мартин Рийс.

До 500 членове на семейството, приятели и колеги присъстваха на частната служба в църквата "Св. Мария" в Кембридж.

Камбаната на църквата удари точно 76 пъти - по веднъж за всяка година от живота на проф. Стивън Хокинг, когато пристигна погребалният кортеж.

Прахът на световноизвестния британски физик Стивън Хокинг ще бъде положен в Уестминстърското абатство в близост до гроба на Исак Нютон през юни.

Хокинг беше прикован към инвалидния стол, почти напълно парализиран и неспособен да говори, освен чрез синтезатора си. Но болестта не потисна ума му, а Хокинг стана един от най-известните и най-вдъхновяващи учени в света, известен с блясъка си и остроумието си.

Работата му се фокусира върху обединяването на относителността - естеството на пространството и времето - и квантовата теория - как се държат най-малките частици – за да обясни създаването на Вселената и как тя се управлява. Но той също е и световна звезда - неговата книга "Кратка история на времето" от 1988 г. стана невероятен световен бестселър и той изигра сам своя образ в телевизионни предавания от "The Simpsons" до "Star Trek: The Next Generation". Роденият на 8 януари 1942 г. Хокинг почина в дома си в Кембридж.

