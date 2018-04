Микробус се вряза в тълпа от хора - клиенти на заведение, в германския град Мюнстер.

Потвърдена е смъртта на четирима души, а ранените са около 30, информират от полицията.

Сред загиналите на място е и предполагаемият извършител. Говорител на полицията, цитиран от БТА, съобщи, че нападателят се е самоубил с огнестрелно оръжие.

