Затворът край град Флорънс, Колорадо, е дом на едни от най-опасните престъпници в света.

В него присъди излежават хора като Разми Юсеф - мозъкът зад атаките в Световния търговски център в Ню Йорк през 1993 г., френският гражданин от марокански произход Закариас Мусауи, който е осъден за участието му в атентатите на 11-ти септември 2001. В този затвор е и Теодор Казински, познат като Юнабомбър, който извършва поредица от атентати с писма-бомби в продължение на 20 години, при които убива трима и ранява 23 души. Там е и британският ислямист Ричард Рийд, който се опита да взриви експлозив, скрит в обувките му, припомня CNN. В затвора в Колорадо пребивава и Джохар Царнаев, атентаторът от Бостънския маратон.

Затворът ADX във Флорънс е изграден през ноември 1994 г. и струва около 60 млн. долара. Той е разположен близо до магистрала 67, намираща се в хълмистите подножия на Роки Маунтинс.

America’s 10 Worst Prisons: ADX

A federal isolation facility that’s “pretty close” to hell

Located in Florence, CO

I can hope this for trump pic.twitter.com/0NHOlwS50m