Почина най-възрастният човек на света - 117-годишната японка Наби Таджима. Тя е родена на 4 август 1900 г. Починала е от естествена смърт в болница на о. Кикай, префектура Кагошима.

През септември 2015 г. Таджима стана най-възрастният човек в Япония, а според японски медии след смъртта на 117-годишната жителка на Ямайка Вайълет Браун през септември 2017 г. тя е станала и най-възрастният човек на света.

Годишният справочник Световните рекорди на Гинес, който проучваше въпроса след кончината на Браун обаче, не бе признал до момента Таджима като най-възрастния жител на планетата. Вместо това на 10 април обяви 112-годишният японец Масадзо Нонака за най-възрастния мъж в света.

The world's oldest person, Japanese native Nabi Tajima, died at the age of 117 on Saturday; the world record for oldest person is now passed to fellow Japanese native, Chiyo Yoshida pic.twitter.com/BFHIT6dbAL