В социалните мрежи бяха разпространени кадри на ареста на мъжа, убил 10 души и ранил 15 в канадския град Торонто. Инцидентът стана в понеделник, а шофьорът се качи на тротоара и започна да блъска пешеходци.

Полицията задържа водача 30 минути след получаването на първия сигнал. Той е идентифициран като 25-годишния Алек Минасян, жител на предградие на Торонто.

Все още се разследват мотивите за инцидента. Според властите действията на извършителя са преднамерени, но на този етап основна версия е психическо заболяване, а не тероризъм.

