Принц Джордж и принцеса Шарлот се държаха като истински отговорни кралски особи при посещението си в болницата „Сейнт Мери“, където на 23 април се роди по-малкото им братче, предаде Dariknews.

Облечените в тон принц и принцеса придружиха татко си принц Уилям до болницата, където „лагеруваха“ стотици почитатели на кралското семейство.

ВИЖТЕ ТЕХНИ СНИМКИ

WATCH: Princess Charlotte just became a big sister and she's all smiles. Her dad, Prince William, took her and Prince George to Saint Mary's Hospital to visit their mom and new baby brother https://t.co/YHYhcu2LMx pic.twitter.com/mQAgYVWSyo