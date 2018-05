Мелания Тръмп беше обвинена в плагиатство на рекламен материал от администрацията на Барак Обама, но първата дама заяви публично, че не е това, което изглежда.

В Розовата градина: Неотразимата Мелания обяви кампания за децата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мелания стартира инициативата си "Бъди най-добър“, насърчаваща онлайн безопасността на децата. Но тя разбуни общественото пространство с рекламната брошура, издадена по повод кампанията, която е почти точно копие на брошура, публикувана през 2014 г., докато Мишел и Барак Обама са обитавали Белия дом.

Корицата, текстът и изображенията на брошурата от ерата на Обама са почти същите като в тази на Мелания, пише БГНЕС.

Here's melania's pamphlet side by side W/ Obama's."The WH website initially said the material was written "by First Lady Melania Trump & the Federal Trade Commission." After the backlash, it's been changed to "a...booklet, promoted by First Lady Melania Trump." lazy & inept pic.twitter.com/wjXLgIj6db