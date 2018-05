В Розовата градина на Белия дом първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи програмата, по която тя ще работи. Тя е изцяло посветена на децата, съобщава БТА.

Така тя последва примера на предишните първи дами - Лора Буш и Мишел Обама, които водеха кампании съответно срещу неграмотността и затлъстяването при подрастващите.

Мелания е избрала израза „Бъди най-добър” за лозунг на програмата си.

Първата дама заяви, че ще съсредоточи усилията си в три области - физическото здраве, социалните медии и злоупотребите с опиоиди.

В речта, с която представи програмата, Тръмп сподели, че е притеснена, че децата днес са по-малко подготвени да управляват емоциите си и често пъти проявяват разрушително поведение и се пристрастяват към забранени вещества, като дрогата, например.

Стопанката на Белия дом призова възрастните да полагат повече усилия з възпитанието на децата, за да имат те балансиран живот.



"Нашата отговорност като възрастни е да припомним на децата, че когато се изказват на висок глас или пък са онлайн, трябва да подбират грижливо думите си и да говорят с уважение и състрадание", каза Мелания.

Накрая тя благодари на съпруга си, който слушаше речта й от първия ред, както и на присъстващите членове на администрацията.

