Най-малко един човек е убит, а четирима други - ранени, след като мъж атакува с нож минувачи в района около Операта в Париж в нощта срещу неделя, съобщават световните агенции.

Двама от пострадалите са в критично състояние.

Нападателят е застрелян от служители на реда веднага, след като се нахвърлил върху жертвите си, потвърдиха от местната полиция.

Скоро след извършването на нападението ИДИЛ пое отговорност за случилото се и обяви, че извършителят е техен "войник". Той атакувал хората като отмъщение срещу страните, бомбардиращи територии на джихадистите в Сирия и Ирак, пише "Independent".

ISIS knifeman ‘shouting Allah Akbar' kills one and leaves four injured in stabbing rampage in Paris before being shot dead by police https://t.co/BsgfnSnNuZ pic.twitter.com/BHCsCcdKQp