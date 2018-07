Шведската група Sabaton беше звездата на първата вечер в рок-фестивала Hills of Plovdiv и тя не разочарова близо 15 000-ната си публика. Прозвучаха хитовете „Ghost division“, „Primo Victoria“, „The last stand“, „Into the fire“, „Sparta“, „Coat of arms“, „Night witches“, „Shiroyama“ и „To hell and back“, а реакциите на публиката накараха фронтмена Йоаким Броуден да я обяви за най- добрата, предаде БГНЕС.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Концертът започна точно в 22.30 часа и продължи 90 минути. Фестивалът се провежда на Гребната база с една огромна сцена, две по-малки и една, която е оживена до сутринта. Подгряващите групи в петък бяха групите „Airforce“, „Crematory“, също „Velian“ и французите „Reaven“, те създадоха настроението веднага. Тази вечер на голямата сцена са Judas Priest, концертът им започва в 22.30 часа.

Начало на "Hills of Rock": Три дни горещ рок превзема Пловдив (ВИДЕО)

Ще представят и последния си албум Firepower, ще изпълнят и златни хитове от миналото. Подгряващи групи тази вечер са „Odd crew“, „Jinjer“, „Madame Mayhem“, „Battle beast“ и „Dope“. Вратите на фестивалната зона се отварят в 16.30 часа. В неделя предстои концертът на Iron Maiden. Общо 60 000 посетители очакват организаторите на фестивала, на Гребната база е изграден къмпинг за 500 души, свободни стаи в хотелите няма, а два прилежащи булеварда са превърнати в паркинг.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК.