Бивши и настоящи политици изказаха съболезнования във връзка със смъртта на сенатор Джон Маккейн. Американският флаг на Капитолия и Белия дом пък бяха спуснати в негова памет.

Почина Джон Маккейн - сенатор и бивш кандидат за президент на САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Изпращам своите най-дълбоки съчувствия и уважение към семейството на сенатора Джон МакКейн", написа Twitter президентът на САЩ Доналд Тръмп.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Съболезнования изрази и съпругата му Мелания Тръмп: „Мислим, молим се и скърбим заедно със семейството на Маккейн. Благодарим ви, сенатор Маккейн, за Вашата служба на нация“, написа тя в Twitter.

Our thoughts, prayers and deepest sympathy to the McCain Family. Thank you Senator McCain for your service to the nation. — Melania Trump (@FLOTUS) August 26, 2018

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Майкъл Пенс написа в своя Twitter акаунт, че той и съпругата му „скърбят заедно със семейството на Маккейн“ и гордеят с живота му, който то е отдал в служба на тази нация.

Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain. — Vice President Mike Pence (@VP) August 26, 2018

Бившият президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел припомниха, че малцина от американците са били подложени на изпитания, през които е минал сенаторът от Аризона, нито има се е налагало да проявяват смелост като неговата.

"Но всички ние можем да се стремим към тази смелост, за да поставим над себе си голямото добро", написа бившата президентска двойка.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

„Загубихме човек, който олицетворяваше най-добрите идеали на нашата страна“, се казва в изявление на министъра на отбраната на САЩ Джеймс Матис, публикувано на официалния сайт на Пентагона.

Матис подчертава, че Маккейн винаги е поставял на първо място службата за благото на страната.

„Сюзън и аз изказваме дълбоките си съболезнования и се молим за семейството на американския патриот Джон Маккейн“, написа в Twitter държавният секретар на САЩ Майкъл Помпео.

Лидерът на мнозинството в Сената Мич Макконъл изтъкна, че "в ера, изпълнена с цинизъм относно националното единство и публичните институции", животът на Джон Маккейн е ярък пример за "безграничен патриотизъм и саможертва".

Лидерът на демократическото малцинство в Камарата на представителите Нанси Пелоси написа: "Нацията е в сълзи. Днес, с кончината на Джон Маккейн, Конгресът и Америка загубиха лидер и служител на обществото с дълбок патриотизъм, изключителна храброст и неустрашим дух".

Експрезидентът републиканец Джордж У. Буш заяви: "Животът на някои хора е толкова ярък, че е трудно да си представим, че той ще свърши. Някои гласове са толкова звънливи, че е трудно да си помислим, че са заглъхнали. Джон Маккейн беше човек с дълбоки убеждения и патриот от висш ранг".

Бившият вицепрезидент Джо Байдън отбеляза, че като военнопленник "Джон бе изложен на най-лошото, което човешки същества могат да сторят на друго човешко същество". Байдън припомни, че в политиката той за малко не е постигнал най-голямата си амбиция, но след това никога не е губел от погледа си, онова, в което е вярвал най-много - "Страната на първо място".

Топли думи за покойния сенатор изказаха канадският премиер Джъстин Трюдо и министър-председателят на Австралия Скот Морисън. Съболезнования изказа и бившият губернатор на Аляска Сара Пейлин, според която със смъртта на Маккейн губим "американски оригинал" и "боец, който никога не се страхува да отстоява убежденията си".

John McCain was my friend. I will remember the good times. My family and I send prayers for Cindy and the McCain family.

- Sarah Palin and family pic.twitter.com/KRvcIQ99cA — Sarah Palin (@SarahPalinUSA) August 26, 2018

Маккейн, който следващата седмица щеше да навърши 82 години, беше диагностициран през юли 2017 г. с глиобластома - изключително агресивна форма на рак на мозъка. През 2000 г. той претърпя операция за отстраняване на тумор от кожата на лицето. В петък семейството на Маккейн обяви, че той е взел решение да прекрати лечението.

Eто и още от поднесените съболезнования:

