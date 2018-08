Евакуираха острова, на който се намира Статуята на свободата, заради пожар. Това предават местни медии, цитирани от New York Times.

Пожарните служби са получили сигнал за огъня около 11:50 часа местно време (18:50 часа българско).

Към момента няма данни за пострадали, уточнява БГНЕС.

Just an hour ago the #StatueOfLiberty was evacuated. A new Museum is being constructed on the island, and three propane tanks caught fire.

Here's my video from just a moment ago.

NB: there was at least one injury. pic.twitter.com/fPxdjCvl4I