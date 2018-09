78-годишен германец завърши макет на картонен град, който строил в продължение на 65 години, съобщава БТА.

Карл Шпербер от баварския град Бургебрах е изложил макета в бивш магазин за мебели. Картоненият метрополис е с площ 40 кв. м. Авторът на проекта разказва, че не е успял да включи много изработени от него сгради в макета заради липса на място. Картоненият град щял да бъде завършен при 100 кв. м площ.

